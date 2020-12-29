تعيين رئيس جديد للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين

الجزائر- عينت وزارة الشباب و الرياضة, نور الدين نمار,رئيسا جديدا للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الاتحادية الجزائرية لرياضة للمعاقين, التي نصبت شهر نوفمبر المنصرم عقب توقيف رئيسها محمد حشفة و أعضاء مكتبه الفدرالي بسبب "سوء التسيير" , حسب ما علمته "واج" يوم الثلاثاء لدى الأمين العام للهيئة الفدرالية .

و سيخلف الرئيس الجديد للجنة المؤقتة لتسيير الاتحادية نور الدين نمار , رشيد مسكوري, الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين,الذي عين في بداية الأمر رئيسا لهذه اللجنة, لكنه قدم منذ أسبوع استقالته من هذا المنصب لأسباب صحية حالت دون تنقله إلى مقر الاتحادية لمزاولة مهامه.

وكان نور الدين نمار, عضوا في المكتب الفدرالي للاتحادية في العهدة (2004 -2008), وتولى بعدها خلافة مسكوري على رأس الاتحادية بعد استقالة مسكوري سنة 2005 , حيث أكمل العهدة التي انتهت بمشاركة جزائرية مشرفة في الألعاب الشبه اولمبية ببكين 2008 التي كان فيها حصاد البعثة الجزائرية وافرا برصيد 15 ميدالية منها 4 ذهبيات و 3 فضيات .

و يشرع الرئيس الجديد للجنة المؤقتة في مهامه يوم الثلاثاء, بمساعدة العضوان المعينان من قبل الوزارة الوصية في شهر نوفمبر المنصرم .

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و حسب وزارة الشباب و الرياضة, فانّ مهمة هذه اللجنة المؤقتة تتمثل أساسا في تسيير شؤون الاتحادية و ضمان مواصلة نشطاها في الفترة المتبقية من العهدة .