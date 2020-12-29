رابطة أبطال افريقيا /الدور التمهيدي: مولودية الجزائر-النادي الصفاقسي 2- 0 : المولودية تنجح في أول اختبار جدي

الجزائر - نجحت مولودية الجزائر في تسجيل نتيجة إيجابية في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال افريقيا بعد أن أطاحت بالنادي الصفاقسي التونسي بنتيجة 2-0 (الشوط الأول: 2-0) مساء يوم الإثنين بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة).

وكانت بداية اللقاء حذرة من الجانبين وذلك لتفادي أي مفاجأة قد تخلط الأوراق في الدقائق الأولى وتعقد المأمورية قبل لقاء العودة.

بعد البداية المتحفظة, حاول رفقاء بورديم بناء اللعب وخلق بعض الفرص التي مرت بسلام على حارس مرمى الضيوف أيمن دحمان.

ضغط المولودية مكنها من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة ال28 عبر اللاعب سامي فريوي الذي استغل هجمة مرتدة لزملائه قادها اللاعب بن ساحة.

دقائق فقط بعدها, عاد القناص فريوي من جديد مهديا المولودية الهدف الثاني برأسية محكمة عقب مخالفة نفذها زميله بورديم.

ولم يشهد الشوط الأول فرص خطيرة للفريق التونسي على شباك ممثل الجزائر.

بعد انطلاق الشوط الثاني, أبدت المولودية نيتها في إضافة أهداف أخرى من خلال خلق بعض الفرص على غرار قذفة اللاعب بن ساحة في الدقيقة ال52 التي مرت فوق مرمى الفريق التونسي.

حاول المنافس التونسي العودة في النتيجة ولكن دفاع المولودية كان بالمرصاد لبعض لقطات خط هجوم الضيوف.

كاد اللاعب عدادي أن يباغت خط دفاع الضيوف بتسديدة قوية من خارج إطار ال 18 متر ولكن تدخل الحارس التونسي كان في الوقت المناسب.

وشهدت نهاية اللقاء تضييع اللاعب سامي فريوي لضربة جزاء حيث تصدى لها حارس مرمى الضيوف.

وأدار هذه المواجهة ثلاثي تحكيم مغربي بقيادة سمير الكزاز, بمساعدة مواطناه مصطفى أكركاد ويوسف مبروك.

وكان فريق مولودية الجزائر قد أقصى في الدور الأول التمهيدي نادي بافلز البينيني بسهولة (ذهاب 1-1, الاياب 5-1).

أما ممثل الجزائر الثاني في المنافسة القارية, شباب بلوزداد, فقد قطع خطوة كبيرة نحو دور المجموعات لرابطة أبطال افريقيا يوم السبت الفارط, عندما فاز أمام ضيفه نادي غور ماهيا الكيني وبنتيجة ثقيلة 6-0.

تجدر الإشارة أن مباريات إياب هذه المنافسة القارية ستجرى يومي 5 و 6 يناير المقبل.