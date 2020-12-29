الرابطة الأولى ( الجولة السادسة) : إيقاف المدرب بيرنار كازوني لمدة شهر

وغرم التقني الفرنسي ايضا, بمبلغ مالي يقدر ب 100.000 دج .
كما عاقبت لجنة الانضباط المجتمعة اليوم الاثنين لاعب نجم مقرة, رشيد مقهازي, بمباراتين نافدة عقب طرده خلال مقابلة فريقه امام اولمبي المدية بسبب "خطأ فادح" .
وعاقبت لجنة الانضباط ايضا اللاعبين عدمان لعجابي ( اولمبي المدية) والياس سيدهم ( نصر حسين داي) بمباراة واحدة مع دفع غرامة ب 30.000 دج, بسبب على التوالي, "الاحتجاج على قرار" و"تراكم البطاقات."
واخيرا, عوقبت جمعية عين مليلة, بتسديد غرامة مالية تقدر ب 50.000 دج, بسبب "تنظيم سيئ " واتحاد بلعباس ب 20.000 دج ل"غياب المدرب على خط التماس ."