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الرابطة الأولى ( الجولة السادسة) : إيقاف المدرب بيرنار كازوني لمدة شهر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 07:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

الجزائر - سلطت لجنة الانضباط على مدرب مولودية وهران الفرنسي بيرنار كازوني , عقوبة الايقاف لمدة شهر ( المنع من الدخول الى الملعب وغرفة تغيير الملابس), عقب تلفظه بكلام غير لائق يمس بشرف وكرامة شخص, حسبما أفادت به رابطة كرة القدم المحترفة يوم الاثنين.

وغرم التقني الفرنسي ايضا, بمبلغ مالي يقدر ب 100.000 دج .

كما عاقبت لجنة الانضباط المجتمعة اليوم الاثنين لاعب نجم مقرة, رشيد مقهازي, بمباراتين نافدة عقب طرده خلال مقابلة فريقه امام اولمبي المدية بسبب "خطأ فادح" .

وعاقبت لجنة الانضباط ايضا اللاعبين عدمان لعجابي ( اولمبي المدية) والياس سيدهم ( نصر حسين داي) بمباراة واحدة مع دفع غرامة ب 30.000 دج, بسبب على التوالي, "الاحتجاج على قرار"   و"تراكم البطاقات."

واخيرا, عوقبت جمعية عين مليلة, بتسديد غرامة مالية تقدر ب 50.000 دج, بسبب "تنظيم سيئ " واتحاد بلعباس ب 20.000 دج ل"غياب المدرب على خط التماس ."

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الرابطة الأولى ( الجولة السادسة) : إيقاف المدرب بيرنار كازوني لمدة شهر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 07:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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