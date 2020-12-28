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كرة اليد/ مونديال-2021: الجزائر تنهزم وديا أمام بولونيا (21-24)

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 19:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
كرة اليد/ مونديال-2021: الجزائر تنهزم وديا أمام بولونيا (21-24)

جاستريزبي ( بولونيا) - انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) أمام نظيره البولوني بنتيجة 21-24 الشوط الأول:( 11-11)، في مباراة جمعت بينهما اليوم الاثنين بجاستريزبي، ضمن دورة ودية تدخل في إطار تحضيرات "الخُضر" لبطولة العالم-2021 بمصر (13-31 يناير).

وتعد هذه الخاسرة الثانية تواليا للجزائر في دورة بولونيا الودية، فخلال الجولة الأولى، أمس الأحد، انهزم رفاق القائد مسعود بركوس، ضد منتخب روسيا بنتيجة 24-30.

ويتواجد السباعي الجزائري منذ 10 أيام ببولونيا،ضمن تربص ما قبل المونديال حيث فاز على بولونيا بواقع 26-23، قبل أن ينهزم امام نفس المنافس (24- 26) بالنسبة لمباراتيه الأولين الوديتين، اللتين خاضهما  يومي 21 و 22 ديسمبر.

 إقرأ أيضا: كرة اليد/مونديال-2021 /تحضيرات/ : انهزام الجزائر وديا أمام روسيا ب 24- 30

ويواصل أشبال الناخب الوطني، آلان بورت، فترتهم الإعدادية لبطولة العالم 2021، بإجراء تربص تحضيري أخير بالمنامة (البحرين) بداية من 6 يناير 2021، والذي ستتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب البحريني يومي 8 و10 من نفس الشهر، قبل التوجه إلى القاهرة بتاريخ 11 يناير.

ويتواجد المنتخب الجزائري خلال بطولة العالم-2021 بمصر ضمن المجموعة السادسة رفقة المغرب و البرتغال و ايسلندا. وتستهل العناصر الوطنية المنافسة ضد المغرب (14 يناير)، قبل مواجهة ايسلندا (16 يناير) ثم البرتغال (18 يناير).

آخر تعديل على الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 19:49
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كرة اليد/ مونديال-2021: الجزائر تنهزم وديا أمام بولونيا (21-24)
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 19:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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