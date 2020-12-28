كرة اليد/ مونديال-2021: الجزائر تنهزم وديا أمام بولونيا (21-24)

وتعد هذه الخاسرة الثانية تواليا للجزائر في دورة بولونيا الودية، فخلال الجولة الأولى، أمس الأحد، انهزم رفاق القائد مسعود بركوس، ضد منتخب روسيا بنتيجة 24-30.
ويتواجد السباعي الجزائري منذ 10 أيام ببولونيا،ضمن تربص ما قبل المونديال حيث فاز على بولونيا بواقع 26-23، قبل أن ينهزم امام نفس المنافس (24- 26) بالنسبة لمباراتيه الأولين الوديتين، اللتين خاضهما يومي 21 و 22 ديسمبر.
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ويواصل أشبال الناخب الوطني، آلان بورت، فترتهم الإعدادية لبطولة العالم 2021، بإجراء تربص تحضيري أخير بالمنامة (البحرين) بداية من 6 يناير 2021، والذي ستتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب البحريني يومي 8 و10 من نفس الشهر، قبل التوجه إلى القاهرة بتاريخ 11 يناير.
ويتواجد المنتخب الجزائري خلال بطولة العالم-2021 بمصر ضمن المجموعة السادسة رفقة المغرب و البرتغال و ايسلندا. وتستهل العناصر الوطنية المنافسة ضد المغرب (14 يناير)، قبل مواجهة ايسلندا (16 يناير) ثم البرتغال (18 يناير).