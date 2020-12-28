ليليات رمادة رواية جديدة لواسيني الأعرج في المكتبات العربية بداية من يناير المقبل -

تسوية الميزانية 2018 : الجزائر تملك إحتياطي صرف معتبر -

انعدام الفوترة و وثيقة مسار المنتوج من اخطر ما يشوب أخلاقيات النشاط التجاري -

التطلع ل عودة وشيكة و ميمونة لرئيس الجمهورية لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة -

الاتحادية الجزائرية للملاكمة: مراد مزيان مجددا مديرا فنيا وطنيا -

أكثر من 190500 مؤسسة تحوز على رقم التعريف إحصائي في 2019 -

الصحراء الغربية: تقاعس كل من فرنسا و إسبانيا مع المحتل المغربي -

استقبال ما يفوق 8052 مواطنا من طرف وساطة الجمهورية -

المدير العام للأمن الوطني يشدد من المسيلة على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للعمل الجواري -

قافلة تضامنية تحتوي قرابة 60 طنا من المساعدات لسكان تين زواتين بتمنراست -

مفهوم حرب الجيل الرابع لا يخص الجزائر وينساق في إطار التوجيهات الاستراتيجية للإمبريالية العالمية -

استيراد السيارات أقل من 3 سنوات: الإجراء لا يزال غير قابل للتطبيق -

محكمة سيدي أمحمد: الانتهاء من سماع المتهمين في ملف نهب العقار السياحي بسكيكدة -

كوفيد-19 : تسجيل 382 اصابة جديدة و352 حالة شفاء و 9 وفيات -

فلاحة: المسؤولون المحليون للقطاع ملزمون بتجسيد ورقة الطريق المسطرة لـ 2020-2024 -

الفاف / الرابطة الثانية: إجراء البطولة بثلاث مجموعات تضم 12 ناديا -

رقمنة: تطوير نظام بيئي لتسريع التحول الرقمي -

البطولة الوطنية العسكرية للعدو الريفي: سيطرة عدائي الحرس الجمهوري والناحية العسكرية الأولى -

المغرب/إسرائيل: التطبيع مقابل طائرات هيرمز 900 للتجسس على دول المنطقة -