الاتحادية الجزائرية للملاكمة: مراد مزيان مجددا مديرا فنيا وطنيا

وصرح مزيان ل"واج" : " القرار اتخذته وزارة الشباب والرياضة بعد دراسة الطعن الذي تقدمت به، بمقتضى مرسوم سابق وضع حدا لمهامي على رأس المديرية الفنية الوطنية بتاريخ 18 ديسمبر 2019 ، لأعود سنة بعدها الى منصبي".
وأضاف : " هدفي هو مواصلة العمل مع المنتخبين الوطنيين ( رجال وسيدات) اللذين يحضران للمشاركة في البطولة العربية بالكويت ، الالعاب الاولمبية- 2021 بطوكيو وكذا العاب البحر الابيض المتوسط- 2022 بوهران."
إقرأ أيضا: ملاكمة / بطولة العالم (سيدات): المنتخب الجزائري في دورة تحضيرية من 12 الى 15 أكتوبر بصوفيا
من جهته، تولى ابراهيم بجاوي مدرب المنتخب الوطني العسكري ، منصب مدير الفرق الوطنية ، حسب نفس المصدر.
ومنذ تواجده في منصبه (2009- 2019) ، ترك مراد مزيان بصمته على المديرية الفنية الوطنية ، حيث قام بعمل كبير بمساهمة من الأطقم الفنية الذين تداولوا على المنتخبات الوطنية ونجم عنه العديد من الالقاب والميداليات الافريقية والعالمية .
وتتضمن رزنامة منتخبي الاكابر للفن النبيل ، العديد من الاستحقاقات الدولية ، من أهمها الالعاب الاولمبية بطوكيو ، المقررة من 23 يوليو الى 8 اغسطس 2021 .