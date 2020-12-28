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الاتحادية الجزائرية للملاكمة: مراد مزيان مجددا مديرا فنيا وطنيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 18:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
الاتحادية الجزائرية للملاكمة: مراد مزيان مجددا مديرا فنيا وطنيا

الجزائر - عين مراد مزيان مجددا ، مديرا فنيا وطنيا للاتحادية الجزائرية للملاكمة ، خلفا لإبراهيم بجاوي، حسبما علم اليوم الاثنين من المعني.

وصرح مزيان ل"واج" : " القرار اتخذته وزارة الشباب والرياضة بعد دراسة الطعن الذي تقدمت به، بمقتضى مرسوم سابق وضع حدا لمهامي على رأس المديرية  الفنية الوطنية بتاريخ 18 ديسمبر 2019 ، لأعود سنة بعدها الى منصبي".

وأضاف : " هدفي هو مواصلة العمل مع المنتخبين الوطنيين ( رجال وسيدات) اللذين يحضران للمشاركة في البطولة العربية بالكويت ، الالعاب الاولمبية- 2021 بطوكيو وكذا العاب البحر الابيض المتوسط- 2022 بوهران."

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من جهته، تولى ابراهيم بجاوي مدرب المنتخب الوطني العسكري  ، منصب مدير الفرق الوطنية ،  حسب نفس المصدر.

ومنذ تواجده في منصبه (2009- 2019) ، ترك مراد مزيان بصمته على المديرية  الفنية الوطنية ، حيث قام بعمل كبير بمساهمة من الأطقم الفنية الذين تداولوا على المنتخبات الوطنية  ونجم عنه العديد من الالقاب والميداليات الافريقية والعالمية .

وتتضمن رزنامة منتخبي الاكابر للفن النبيل ، العديد من الاستحقاقات الدولية ، من أهمها الالعاب الاولمبية بطوكيو ، المقررة من 23 يوليو الى  8 اغسطس 2021 .

آخر تعديل على الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 18:11
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الاتحادية الجزائرية للملاكمة: مراد مزيان مجددا مديرا فنيا وطنيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 18:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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