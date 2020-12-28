الفاف / الرابطة الثانية: إجراء البطولة بثلاث مجموعات تضم 12 ناديا

الجزائر - ستلعب بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم بثلاث مجموعات متشكلة من 12 ناديًا لكل منها (غرب-وسط-شرق)، وفقًا لنتائج الاستشارة الكتابية التي أجريت مع 36 ناديًا معنيًا باختيار صيغة من بين الثلاث المقترحة، حسبما أعلنته يوم الإثنين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف".

واختارت 9 أندية الصيغة الأولى، كما اختار 17 ناديًا الصيغة الثانية، بينما اختارت 10 أندية الصيغة الثالثة، وفقًا لنتائج الاستشارة التي قدمها رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، علي مالك، خلال اجتماع المكتب الفيدرالي للفاف.

و كانت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة قد اقترحت الخيارات الثلاثة التالية:

الخيار الأول: صياغة مجموعتين (02) من ثمانية عشر (18) ناديًا مع إجراء مباريات مرحلة الذهاب دون جمهور: أي سبعة عشر (17) جولة.

الخيار الثاني: ثلاث مجموعات (03)، من 12 ناديًا لكل منها، ستقام البطولة بدون جمهور ذهابًا وإيابًا، على مدار اثنين وعشرين جولة (22).

الخيار الثالث: أربع مجموعات (04) من 09 أندية لكل منها، ستُلعب البطولة بدون جمهور ذهابًا وإيابًا، على مدار ثمانية عشر جولة (18)، مع إعفاء ناد واحد خلال كل جولة.

ومن المقرر انطلاق بطولة الرابطة الثانية في 12 و 13 فبراير 2021، بينما ستوزع الجولات على ثلاثة أيام من كل أسبوع (الخميس والجمعة والسبت).

وستلعب الأندية التي تحتل المركز الأول من بين المجموعات الثلاث (03)، فيما بينها ضمن بطولة مصغرة (دون جمهور) ذهابا فقط وعلى ملعب محايد، وسيصعد صاحبا المركزين الأول والثاني في ختام هذه البطولة المصغرة إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

امام الأندية المصنفة في آخر أربعة مراكز (04) لكل مجموعة (4 × 3 = 12) ستسقط إلى بطولة الدرجة الأدنى.

وتنتهي مرحلة الذهاب في 9 و 10 أبريل 2021، وتستأنف مرحلة الإياب بعد أسبوع واحد أي يوم 16 أبريل، بينما تم تحديد الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.

وستقام البطولة المصغرة في تواريخ 19 و 24 و 29 يونيو 2021 لتحديد الأندية التي ستصعد إلى بطولة الدرجة الأولى المحترفة.

تركيبة المجموعات الثلاث:

مجموعة غرب:

شبيبة تيارت، اتحاد الرمشي، مولودية سعيدة، جمعية وهران، اولمبي ارزيو، شباب تيموشنت، اتحاد الكرمة، جيل عين الدفلى، صفاء خميس مليانة، مستقبل واد سلي، سريع واد ارهيو، شباب عين وسارة.

مجموعة وسط:

رائد القبة، اتحاد الحراش، أمل الاربعاء، نجم بن عكنون، وداد بوفاريك، اتحاد البليدة، مولودية بجاية، شبيبة بجاية، وفاق المسيلة، أمل بوسعادة، اتحاد الأخضرية، شباب بني ثور.

مجموعة شرق:

اتحاد عنابة، جمعية الخروب، دفاع تاجنانت، مولودية العلمة، هلال شلغوم العيد، شباب اولاد جلال، اتحاد خنشلة، مولودية قسنطينة، اتحاد الشاوية، شباب باتنة، مولودية باتنة، نجم التلاغمة.