كرة اليد/مونديال-2021 /تحضيرات/ : انهزام الجزائر وديا أمام روسيا ب 24- 30

جاستريزبي (بولونيا) - انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) أمام نظيره الروسي بنتيجة 24- 30 الشوط الأول : (7-14), ضمن دورة ودية جمعت بينهما يوم الأحد بجاستريزبي , في إطار تحضيرات "الخضر" لبطولة العالم-2021 بمصر (13-31 يناير).

واضطر الجناح الايمن للمنتخب الوطني رضوان ساكر ( شبيبة سكيكدة), لمغادرة الميدان بعد 10 دقائق من اللعب جراء اصابة ألمّت به.

ويخوض زملاء مصطفى حاج صدوق , لقاءهم الثاني والاخير في اطار هذه الدورة التحضيرية للمونديال, غدا الاثنين امام بولونيا ( 17سا30 , توقيت جزائري) .وانسحبت بيلاروسيا التي كانت ستشارك في الدورة.

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ويتواجد السباعي الجزائري منذ 10 ايام ببولونيا,ضمن تربص ماقبل المونديال حيث فاز امام بولونيا ب26- 23 , قبل ان ينهزم مع نفس المنافس (24- 26) بالنسبة لمباراتيه الاولين الوديتين ,اللتين خاضهما يومي 21 و 22 ديسمبر.

ويجري رفاق القائد مسعود بركوس فترتهم الإعدادية للمونديال, بإجراء تربص تحضيري اخير بالمنامة (البحرين) ابتداء من 6 يناير 2021 والذي ستتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب البحريني يومي 8 و10 من نفس الشهر, قبل التوجه إلى القاهرة بتاريخ 11 يناير.