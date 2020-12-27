الرابطة الأولى (الجولة السادسة): النتائج الجزئية والترتيب

تأمينات: العقود التي تصدرها شركة كويك للتأمينات غير صالحة -

التكوين والبحث العلمي: جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين توقع اتفاقية تعاون مع صيدال -

كوفيد-19 : تسجيل 392 إصابة جديدة و357 حالة شفاء و 6 حالة وفاة -

سونلغاز: إبرام اتفاقية تعاون جديدة مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا -

تشغيل: إلغاء شرط تقديم شهادة الإقامة بولايات الشمال والإبقاء عليه بولايات الجنوب -

كرة القدم (دون 17 عاما) : إنهزام الجزائر وديا أمام السنغال (0-1) -

ولاية الجزائر: توقيف 5 أشخاص يقومون بالنصب والإحتيال على ضحاياهم -

تبسة: حجز 80 ألف أورو و أزيد من 6 ملايين دج كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة -

حرفيون يعرضون منتوجاتهم بالعاصمة -

قوجيل يجدد التأكيد على العقيدة الراسخة لسياسة الجزائر الخارجية -

وزير صحراوي: الوضع خطير جدا في المدن المحتلة في ظل انتشار وباء كورونا -

إعداد بطاقية وطنية موحدة بين القطاعات للتكفل بالفئات الهشة سيما بمناطق الظل -

استئناف محاكمة الإخوة كونيناف: استمرار مرافعات الدفاع -

تراث وثقافة: ترحيل ثلاث مؤسسات من الجزائر العاصمة إلى تيبازة -

دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 17 سنة: التحاق الوفدين التونسي والليبي يومي 15 و 16 يناير بالجزائر -

تنس: إدراج الجزائرية إيبو في دورة دولية بتونس -

البنك الوطني الجزائري: اطلاق الصيرفة الاسلامية عبر 4 وكالات جديدة -

الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس -

صناعات تحويلية : الحد التدريجي من استيراد المواد الأولية عبراستغلال واسع للمناجم -