الرابطة الأولى (الجولة السادسة): النتائج الجزئية والترتيب

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل 1-1
نجم مقرة - اولمبي المدية 1-3
وداد تلمسان - شبيبة سكيكدة 0-0
مولودية وهران - سريع غليزان 1-0
اتحاد الجزائر - نصر حسين داي 3-0
أولمبي الشلف - اتحاد بلعباس 4-1
جمعية عين مليلة - أهلي برج بوعريريج 1-0
وفاق سطيف - نادي بارادو 1-0
مباريات مؤجلة:
شباب بلوزداد - شباب قسنطينة
شبيبة الساورة - مولودية الجزائر
الترتيب نقاط لعب
- وفاق سطيف 13 5
- شبيبة الساورة 11 5
--. جمعية عين مليلة 11 5
4 . مولودية الجزائر 10 4
--. أولمبي الشلف 10 6
--. مولودية وهران 10 6
7 . اتحاد بسكرة 8 6
8 . شباب بلوزداد 7 3
--. نادي بارادو 7 6
--. أولمبي المدية 7 5
- شباب قسنطينة 6 4
--. شبيبة القبائل 6 5
-- . سريع غليزان 6 6
- اتحاد الجزائر 5 6
- شبيبة سكيكدة 4 5
--. نجم مقرة 4 6
--. وداد تلمسان 4 6
- نصر حسين داي 3 5
- أهلي برج بوعريريج 2 6
--. اتحاد بلعباس 2 6.