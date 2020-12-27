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الرابطة الأولى (الجولة السادسة): النتائج الجزئية والترتيب

  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 17:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

الجزائر - النتائج الجزئية والترتيب المؤقت بعد إجراء مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، اليوم الأحد :

 

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل                 1-1

نجم مقرة - اولمبي المدية                    1-3

وداد تلمسان - شبيبة سكيكدة                 0-0      

مولودية وهران - سريع غليزان             1-0

اتحاد الجزائر - نصر حسين داي     3-0 

أولمبي الشلف - اتحاد بلعباس         4-1

جمعية عين مليلة - أهلي برج بوعريريج  1-0  

وفاق سطيف - نادي بارادو                  1-0

      

       مباريات مؤجلة:

شباب بلوزداد - شباب قسنطينة     

شبيبة الساورة   - مولودية الجزائر      

         

الترتيب                                  نقاط     لعب    

  1. وفاق سطيف 13      5
  2. شبيبة الساورة 11      5

--. جمعية عين مليلة          11      5

4 . مولودية الجزائر         10      4

--. أولمبي الشلف            10      6

--. مولودية وهران                10      6

7 . اتحاد بسكرة                  8        6

8 . شباب بلوزداد          7        3

--. نادي بارادو                7        6

--. أولمبي المدية           7         5

  1. شباب قسنطينة 6        4 

--. شبيبة القبائل               6        5

-- . سريع غليزان              6        6

  1. اتحاد الجزائر 5         6
  2. شبيبة سكيكدة 4        5

--. نجم مقرة                4        6

 

--. وداد تلمسان              4        6

  1. نصر حسين داي 3 5
  2. أهلي برج بوعريريج 2 6

--. اتحاد بلعباس              2        6.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى (الجولة السادسة): النتائج الجزئية والترتيب
  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 17:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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