كرة القدم (دون 17 عاما) : إنهزام الجزائر وديا أمام السنغال (0-1)

و جاء الهدف الوحيد للمباراة في الشوط الثاني عن طريق إيبوساني (د 69 من ضربة جزاء) للسنغال.
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وسيخوض المنتخبان الجزائري و السنغالي مباراة ودية ثانية يوم الثلاثاء بنفس الملعب.
و تدخل المباراتان في إطار تحضيرات "الخضر" لدورة اتحاد شمال إفريقيا المقررة بالجزائر شهر يناير المقبل و المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم-2021 بالمغرب.
الأحد 27 ديسمبر:
الجزائر - السنغال 0-1
الثلاثاء 29 ديسمبر:
ملعب 5 جويلية: الجزائر - السنغال (سا 30ر14).