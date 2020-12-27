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دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 17 سنة: التحاق الوفدين التونسي والليبي يومي 15 و 16 يناير بالجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 14:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات

الجزائر - يرتقب التحاق المنتخبين التونسي والليبي لأقل من 17 سنة لكرة القدم يومي 15 و 16 يناير المقبل بالجزائر العاصمة، تحسبا للمشاركة في دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة الىكأس افريقيا للامم-2021 لهذه الفئة، حسب ما أوردته اليوم الاحد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وكانت اللجنة المنظمة قد عقدت اجتماعين لتحديد تواريخ مجيء الوفود المشاركة، وفق ما أفادت به الفاف في بيان لها.

وتجرى المنافسة على شكل بطولة مصغرة بمشاركة ثلاثة منتخبات وهي الجزائر (البلد المنظم)، تونس وليبيا، حيث يتأهل صاحب المركز الاول الى النهائيات القارية المقررة بالمغرب.

ويخوض كل فريق مباراتين، حيث يضم كل وفد 30 لاعبا سيتم تأهيلهم قبل 15 يوما عن أول لقاءات الدورة، علما أنه "من 20 عنصرا إلى ما أكثر تتكفل بهم اتحاديات بلدانهم" يضيف بيان الفاف، مؤكدة أنه سيتم الكشف عن برنامج اللقاءات عقب اجراء عملية القرعة والتي لم يتحدد تاريخها بعد.

وتحسبا لهذه الدورة، يخوض "الخضر" لقاءين وديين يومي الاحد والثلاثاء امام السينغال، حيث سيجريان بملعب "5 جويلية" بالعاصمة وبنفس التوقيت (14.30).

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دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 17 سنة: التحاق الوفدين التونسي والليبي يومي 15 و 16 يناير بالجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 14:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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