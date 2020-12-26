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كرة القدم (دون 17 عاما): الجزائر - السنغال وديا يومي 27 و 29 ديسمبر على الساعة 30ر14

  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 14:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر- حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) على الساعة 30ر14 توقيت المباراتين الوديتين المقررتين بين المنتخب الجزائري دون 17 عاما و نظيره السنغالي, يومي الأحد و الثلاثاء بملعب "5 جويلية" (الجزائر), في إطار تحضيرات "الخضر" لدورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم-2021.

 

الأحد 27 ديسمبر:

ملعب 5 جويلية : الجزائر - السنغال (30ر14)

 

الثلاثاء 29 ديسمبر:

ملعب 5 جويلية: الجزائر - السنغال (30ر14).

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كرة القدم (دون 17 عاما): الجزائر - السنغال وديا يومي 27 و 29 ديسمبر على الساعة 30ر14
  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 14:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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