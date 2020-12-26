كرة القدم (دون 17 عاما): الجزائر - السنغال وديا يومي 27 و 29 ديسمبر على الساعة 30ر14

الأحد 27 ديسمبر:
ملعب 5 جويلية : الجزائر - السنغال (30ر14)
الثلاثاء 29 ديسمبر:
ملعب 5 جويلية: الجزائر - السنغال (30ر14).
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
الجزائر- حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) على الساعة 30ر14 توقيت المباراتين الوديتين المقررتين بين المنتخب الجزائري دون 17 عاما و نظيره السنغالي, يومي الأحد و الثلاثاء بملعب "5 جويلية" (الجزائر), في إطار تحضيرات "الخضر" لدورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم-2021.
الأحد 27 ديسمبر:
ملعب 5 جويلية : الجزائر - السنغال (30ر14)
الثلاثاء 29 ديسمبر:
ملعب 5 جويلية: الجزائر - السنغال (30ر14).