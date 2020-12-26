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الرابطة المحترفة الأولى: تحديد التواريخ من الجولة 7 الى 12 واللقاءات المتأخرة

  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 14:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

الجزائر- برمجت الرابطة المحترفة لكرة القدم مباريات بطولة الرابطة الأولى من الجولة السابعة الى غاية الجولة 12, بالإضافة الى اللقاءات المتأخرة عن الجولات السابقة.

وحسبما أوردته الهيئة يوم السبت على موقعها الرسمي, فتبدأ الجولة السابعة من يوم الجمعة 8 يناير وتستمر الى غاية الاثنين 11 من نفس الشهر .

أما الجولة الثامنة فتجرى ما بين 14 و 16 يناير القادم.

وتمت برمجة الجولة التاسعة ليوم الجمعة 22 يناير, تليها الجولة العاشرة بأربعة ايام, اي يوم الثلاثاء 26 يناير, ثم تأتي الجولة 11 التي ستلعب السبت 30 يناير 2021, أما الجولة 12 فستقام يومي السبت والأحد 6 و 7 فبراير من السنة المقبلة.

أما فيما يخص اللقاءات المتأخرة, فستلعب مباراة شباب بلوزداد - شبيبة سكيكدة ومولودية الجزائر - شباب قسنطينة وشبيبة القبائل- جمعية عين مليلة بتاريخ الـ31 ديسمبر الحالي, بينما تبقى مواجهة نصر حسين داي-وفاق سطيف تتأرجح ما بين يومي 31 ديسمبر 2020 و الفاتح يناير 2021, حيث تبقى مرهونة بقرار الكنفيدرالية الافريقية (الكاف) الخاص بمقابلة الوفاق ورونيسانس التشادي ضمن إياب الدور التمهيدي لمنافسة رابطة أبطال افريقيا. يذكر ان لقاء الذهاب لم يلعب.

وتقام مباراتي أولمبي المدية-شباب بلوزداد و شبيبة الساورة-مولودية الجزائر يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021.

بالمقابل, ستبرمج مباراة شباب بلوزداد-شباب قسنطينة, في تاريخ لاحق.

اقرأ أيضا :  الرابطة الأولى (الجولة السادسة): وفاق سطيف من اجل استعادة الريادة و اتحاد الجزائر مطالب بالانتفاضة

 

الجولة السابعة:

- الجمعة 8 يناير 2021:

نصر حسين داي- جمعية الشلف

شبيبة سكيكدة - شبيبة الساورة

شباب قسنطينة - جمعية عين مليلة

 

- السبت 9 يناير 2021:

أولمبي المدية - وداد تلمسان

اتحاد بلعباس - نجم مقرة

سريع غليزان - اتحاد بسكرة

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف

 

- الاثنين 11 يناير 2021:

شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر

مولودية الجزائر - مولودية وهران

نادي بارادو - شباب بلوزداد

 

الجولة الثامنة:

- الخميس 14 يناير 2021

شبيبة سكيكدة - شباب قسنطينة

 

- الجمعة 15 يناير 2021:

شبيبة الساورة- نصر حسين داي

جمعية الشلف - اهلي برج بوعريريج

اتحاد بسكرة - اتحاد بلعباس

جمعية عين مليلة- أولمبي المدية

 

- السبت 16 يناير 2021:

اتحاد الجزائر- سريع غليزان

نجم مقرة- نادي بارادو

وداد تلمسان-شبيبة القبائل

شباب بلوزداد- مولودية وهران

وفاق سطيف- مولودية الجزائر

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الرابطة المحترفة الأولى: تحديد التواريخ من الجولة 7 الى 12 واللقاءات المتأخرة
  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 14:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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