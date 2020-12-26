الرابطة الأولى : وفاق سطيف من اجل استعادة الريادة و اتحاد الجزائر مطالب بالانتفاضة

الجزائر - يسعى وفاق سطيف إلى استعادة صدارة الرابطة الأولى لكرة القدم لدى استضافته لنادي بارادو، بينما يبقى اتحاد الجزائر أمام حتمية التدارك و تفادي التعثر من جديد أمام نصر حسين داي في لقاء عاصمي مثير، بمناسبة اجراء الجولة السادسة يوم الأحد.

و ستكون هذه الجولة منقوصة من مباراتين و هما شبيبة الساورة-مولودية الجزائر و شباب بلوزداد-شباب قسنطينة، المؤجلتين إلى موعد لاحق بسبب التزامات الناديين العاصميين في رابطة أبطال إفريقيا.

و سيكون وفاق سطيف (الثاني - 10 نقاط)، الذي ألغي لقاؤه أمام رونيسانس التشادي في ذهاب الدور الثاني التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مرشحا للفوز على أرضية ملعبه "8 ماي 1945"، و ذلك أمام نادي بارادو (5 - 7 ن) الذي سجل الاسبوع الماضي انتصاره الأول لهذا الموسم أمام أهلي برج بوعريريج (3-2).

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و سيمكن الفوز، أبناء "عين الفوارة" من اعتلاء صدارة الترتيب مؤقتا، في ظل تواجد الرائد الحالي في راحة بعد تأجيل لقائه أمام "العميد"، بينما يسعى "الباك" إلى تأكيد استفاقته.

و ستكون جمعية عين مليلة (4 - 8 ن)، صاحبة انطلاقة قوية، مرشحة للفوز أمام الأهلي البرايجي (18 - 2ن) في لقاء محلي للشرق الجزائري و حاسم بالنسبة للاعبي المدرب بلال دزيري.

من جهتها، ستخوض مولودية وهران (5 - 7 ن) العائدة بتعادل من سيدي بلعباس (1-1) مباراتها المحلية الثالثة على التوالي لدى استضافتها لسريع غليزان (10 - 6 ن) و المتعثر داخل قواعده أمام مولودية الجزائر (0-1).

تشكيلة "الحمراوة"، التي لم تتذوق لحد الآن طعم الهزيمة، ستتوخى الحذر من تشكيلة "السريع" التي ستقوم بتنقل قصير بهدف تفادي تعثر جديد بقيادة المدرب سي الطاهر شريف الوزاني الذي يعرف البيت الوهراني جيدا.

و يتواجد اتحاد الجزائر (18 - 2 ن)، صاحب بداية موسم كارثية، في وضعية لا يحسد عليها، حيث سيكون مطالبا أكثر من أي وقت مضى بتفادي الغرق لدى استقباله لنصر حسين داي (15 - 3 ن).

فالمدرب الفرنسي تييري فروجي، الذي تلقى هزيمتين تواليا في اولى مباراتيه على العارضة الفنية لاتحاد الجزائر، سيكون على صفيح ساخن، حيث يتوجب عليه إعادة شحن معنويات لاعبيه و تفادي نكسة جديدة أمام تشكيلة النصرية التواقة إلى الثأر بعد هزيمتها في الداربي الأخير أمام شباب بلوزداد (0-2)، و المدعمة بالمدافع ربيع مفتاح الذي سيواجه فريقه السابق دون اي مركب نقص.

و تتنقل شبيبة القبائل (12 - 5 ن)، و التي سجلت انتصارين متتاليين (وطنيا و قاريا)، إلى بسكرة في حوار مفتوح على كل الاحتمالات أمام الاتحاد المحلي (5 - 7 ن) و الذي لم ينهزم بعد في الموسم الكروي الجديد.

من جهة أخرى، يحتضن ملعب "العقيد لطفي" في تلمسان لقاء الصاعدين الجديدين لحظيرة النخبة، و يتعلق الأمر بوداد تلمسان و شبيبة سكيكدة اللذين يحتلان سويا المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط. فإذا كان الوداد يبحث عن فوزه الأول لهذا الموسم، فإن الشبيبة ستعمل على محو آثار الهزيمة النكراء التي منيت بها على ميدانها أمام جمعية الشلف (1-4).

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أما نجم مقرة (13 - 4 ن)، فسيخوض موعده السادس أمام أولمبي المدية (13 - 4 ن) و كله أمل في استعادة ثقة الأنصار المصدومين من النتائج المخيبة للفريق في الآونة الأخيرة.

أخيرا، تعول جمعية الشلف (5 - 7 ن)، التي لا زالت تتلذذ بفوزها الساحق في سكيكدة، على هداف البطولة الوطنية، قدور بلجيلالي (5 أهداف) لهز شباك صاحب المؤخرة اتحاد بلعباس (2 ن) الذي تسير أحواله من سيء إلى أسوأ.

برنامج مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم، المقررة يوم الاحد :

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (30ر14)

نجم مقرة - اولمبي المدية (30ر14)

وداد تلمسان - شبيبة سكيكدة (00ر15)

مولودية وهران- سريع غليزان (00ر15)

اتحاد الجزائر - نصر حسين داي (00ر15)

أولمبي الشلف - اتحاد بلعباس (00ر15)

جمعية عين مليلة - أهلي برج بوعريريج (00ر15)

وفاق سطيف - نادي بارادو (00ر15)

شباب بلوزداد - شباب قسنطينة --أجلت--

شبيبة الساورة - مولودية الجزائر --أجلت--

الترتيب نقاط لعب

شبيبة الساورة 11 5 مولودية الجزائر 10 4

--. وفاق سطيف 10 4

جمعية عين مليلة 8 4 شباب بلوزداد 7 3

--. أولمبي الشلف 7 5

--. نادي بارادو 7 5

--. مولودية وهران 7 5

--. اتحاد بسكرة 7 5

سريع غليزان 6 5

--. شباب قسنطينة 6 4

شبيبة القبائل 5 4 نجم مقرة 4 5

--. أولمبي المدية 4 4

شبيبة سكيكدة 3 4

--. نصر حسين داي 3 4

--. وداد تلمسان 3 5

اتحاد الجزائر 2 5

--. أهلي برج بوعريريج 2 5

--. اتحاد بلعباس 2 5.