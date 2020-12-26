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"كان علي إستغراق وقتا أطولا في تسيير مرحلة الاستقدامات"

  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 11:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات
&quot;كان علي إستغراق وقتا أطولا في تسيير مرحلة الاستقدامات&quot;

 

الجزائر - أقر المدير الرياضي لفريق اتحاد الجزائر (الرابطة الاولى لكرة القدم)، عنتر يحي، سهرة الجمعة، بـ"ارتكاب أخطاء" وكان عليه استغراق وقتا أطولا في تسيير فترة الاستقدامات خلال مرحلة الانتقالات ما قبل بداية الموسم 2020-2021.

وصرح عنتر يحي خلال نزوله ضيفا على إحدى القنوات الخاصة "ممكن جدا أنني ارتكبت أخطاء عند مجيئي الى النادي.

وكان علي أن استغرق وقتا أطولا في تسيير مرحلة الانتقالات. الآن لا يمكن تكرار ما حدث في الرحلة الاولى من هذا الموسم، لكن علينا تحسين الأمور بهدف تحضير مستقبل أحسن للنادي".

وقررت ادارة اتحاد الجزائر، يوم الخميس، الإبقاء على عنتر يحي في منصبه كمدير رياضي، بعدما فكرت في إقالته بسبب تراجع النتائج، وذلك عقب اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة عاشور جلول.

وأضاف "عشت أسبوعا صعبا سيما بعد الخسارة أمام أولمبي المدية (1-3)، لكن أظن أن الأمور ستتغير بعد اجتماع يوم الخميس مع رئيس مجلس الادارة.

سيتم تدعيم المديرية الرياضية بلاعب او لاعبين سابقين. ونفكر في من سيقدم الإضافة للفريق. ليس لدي اي مشكل مع حسين آشيو الذي أعرفه جيدا ولا حتى مع محمد حمدود.

سنضع المواصفات التي يجب من خلالها تعيين الاشخاص المناسبين لمساعدتي في مهمتي".

ووجه المدير الرياضي لنادي "سوسطارة" نداء للأنصار من أجل دعم الفريق في هذه اللحظات الصعبة التي تمر بها التشكيلة العاصمية.

وقال أيضا "ما يهم حاليا هذا النادي، هو تضامن أنصاره ببقائهم وراءه، كونه يمر بمرحلة صعبة. الأهم الآن هو إنقاذ الفريق. أتحمل مسؤولياتي لكن، على اللاعبين ان يكونوا في المستوى".

ولم تحصد تشكيلة "البهجة" سوى نقطتين من خمس مباريات لعبتها في بطولة الرابطة الأولى المحترفة.

ومعلوم أن أشبال المدرب الفرنسي تيري فروجي، سيواجهون الجار نصر حسين داي، يوم غد الأحد على (00ر15)، في "داربي" عاصمي قوي، لحساب الجولة السادسة.

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"كان علي إستغراق وقتا أطولا في تسيير مرحلة الاستقدامات"
  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 11:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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