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كرة القدم/الجزائر: عدة قضايا على طاولة اجتماع المكتب الفيدرالي يوم الثلاثاء

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 16:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر - يتناول اجتماع المكتب الفيدرالي للفاف, المقرر يوم الثلاثاء 29 ديسمبر بداية من الساعة 00ر10 سا, بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة) دراسة العديد من المسائل و القضايا.

و وفق البيان الذي نشرته الاتحادية اليوم الجمعة على موقعها الرسمي: "سيتمثل أول موضوع يطرح على طاولة النقاش: المصادقة على محضر سماع دورة 19 نوفمبر 2020, ثم قراءة تقارير مختلف الرابطات".

ومن بين هذه التقارير, "يوجد تقرير رابطة كرة القدم المحترفة, الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة, رابطة ما بين الجهات لكرة القدم, رابطة كرة القدم النسوية, وكذا قسم كرة القدم بالقاعات", حسب المصدر ذاته.

وبعدها سيمر أعضاء المكتب الفيدرالي إلى المديرية الفنية الوطنية, قبل التطرق إلى تقارير أخرى مهمة, "كتلك المتعلقة بلجنة المالية, التحكيم, تسوية النزاعات, كأس الجزائر, واللجنة الطبية".

"كما سيتم مناقشة تقارير لجان كرة القدم النسوية, التنسيق مع الرابطات, كرة القدم بالقاعات وكرة القدم الشاطئية, خلال إجتماع المكتب الفيدرالي", حسب البرنامج المذكور في البيان.

آخر تعديل على الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 16:29
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كرة القدم/الجزائر: عدة قضايا على طاولة اجتماع المكتب الفيدرالي يوم الثلاثاء
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 16:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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