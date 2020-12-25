تنس/الدورة الدولية بالمنستير : اقصاء الجزائرية إيبو في الدور ربع النهائي

وتعتبر هذه الهزيمة قاسية للاعبة البالغة من العمر (21 سنة) والعائدة للمنافسة بعد غياب دام أسبوعين بسبب الإصابة.
وكانت إيبو قد فازت في الدور الأول أمام الفرنسية شارلوط غيسكلون بنتيجة 6-2,-6-2 ثم على التونسية مونة بوزغارو بنتيجة 6-2 6-2 في الدور الثاني الخميس.
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و تعرف هذه الدورة الجارية على أرضية سريعة, مشاركة عدد من اللاعبات ذات تصنيف جيد على غرار الاسبانية مورية باربزاس دياز (المصنفة 232 عالميا و رأس المجموعة الأولى في دورة المنستير.