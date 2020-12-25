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كرة القدم/المنتخب الجزائري (دون 17 عاما) : مباراتان وديتان أمام السنغال يومي 27 و 29 ديسمبر

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 15:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات

الجزائر- يواجه المنتخب الوطني الجزائري دون 17 عاما لكرة القدم وديا نظيره السنغالي, يومي 27 و 29 ديسمبر بملعب 5 جويلية (الجزائر), في إطار تحضيراته لدورة اتحاد شمال إفريقيا المقررة شهر يناير المقبل بالجزائر (15 - 26 يناير2021) و المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم-2021, حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية (الفاف) على موقعها الرسمي.

و اوضحت الفاف "بأن الوفد السنغالي سيحل اليوم بالجزائر, على أن يتدرب يوم السبت, على الميدان الملحق التابع لملعب 5 جويلية".

و تدخل المباراتان, في إطار التحضير لدورة اتحاد شمال إفريقيا و المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم-2021 المقررة مرحلتها النهائية في شهر مارس 2021 بالمغرب.

و حسب نفس المصدر : "ستسمح الوديتان لأشبال الثنائي "محمد لاسات و مراد سلاطني" بالاحتكاك بمنتخب سنغالي قوي, قصد التحضير جيدا للدورة التأهيلية لكان-2021 بمشاركة منتخبي تونس و ليبيا".

وكان المنتخب الجزائري لهذا الصنف العمري, قد شرع يوم الاثنين في تربص تحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة), بمشاركة 31 لاعبا من بينهم 16 ينشطون بمختلف البطولات الأجنبية.

كان المنتخب الجزائري (دون 17 عاما)  قد أجرى يوم الاربعاء مباراة ودية أولى ضد "أكاديمية الفاف" حيث فاز عليها (2-1) على الميدان الجديد للمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

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كرة القدم/المنتخب الجزائري (دون 17 عاما) : مباراتان وديتان أمام السنغال يومي 27 و 29 ديسمبر
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 15:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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