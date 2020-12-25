رابطة الأبطال (الدور التمهيدي الثاني- ذهاب) شباب بلوزداد -غورماهيا الكيني : تواجد محمد إسلام بكير لأول مرّة ضمن القائمة

وكان اللاعب بكير(24 سنة), آخر الملتحقين بصفوف شباب بلوزداد شهر اكتوبر المنصرم , قبل أيام قليلة فقط من انتهاء فترة الانتقالات, حيث وقع مع الفريق العاصمي عقد يمتد لموسمين, قادما من النادي الصفاقسي التونسي الذي تقمص الوانه في موسم (2019-2020),علما انّ اللاعب لعب لوفاق سطيف لمدة ثلاثة مواسم.
و من جهة أخرى, عرفت القائمة عودة حارس مرمى الشباب ,غايا مرباح لصفوف التشكيلة التي ابعد منها لأسباب انضباطية.
و يتعين على مدرب شباب بلوزداد, الفرنسي فرانك دوماس, إختيار تشكيلته لهذه المقابلة, من تعداد منقوص من خدمات كل من: بلال تريكات و خالد بوسيليو و شعيب قداد و شمس الدين نساخ و سمير عيبود و فؤاد غانم , الغائبون جميعهم بسبب الإصابة.
ومن جانبه , سيستقبل الممثل الثاني للجزائر , في هذه المنافسة القارية, فريق مولودية الجزائر, يوم الاثنين المقبل لضيفه النادي الصفاقسي بملعب 5 جويلية الاولمبي لابتداء من الساعة ال54ر20سا,على أن تلعب المقابلة الثانية من هذا الدور التمهيدي الثاني ليوم 5 او 6 يناير 2021.