رابطة الأبطال (الدور التمهيدي الثاني- ذهاب) شباب بلوزداد -غورماهيا الكيني : تواجد محمد إسلام بكير لأول مرّة ضمن القائمة

الجزائر - يسجل لاعب وسط الميدان الهجومي محمد اسلام بكير,- الذي التحق بصفوف فريق شباب بلوزداد في فترة الانتقالات الصيفية قادما من النادي الصفاقسي التونسي -, حضوره لأول مرّة ضمن القائمة المرّشحة للعب المقابلة التي يستقبل فيها شباب بلوزداد ضيفه نادي غور ماهيا الكيني يوم السبت المقبل بملعب 5 جويلية (45ر20سا), لحساب الدور التمهيدي الثاني (ذهاب) من رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم, وذلك وفق القائمة التي أعلن عنها الفريق العاصمي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وكان اللاعب بكير(24 سنة), آخر الملتحقين بصفوف شباب بلوزداد شهر اكتوبر المنصرم , قبل أيام قليلة فقط من انتهاء فترة الانتقالات, حيث وقع مع الفريق العاصمي عقد يمتد لموسمين, قادما من النادي الصفاقسي التونسي الذي تقمص الوانه في موسم (2019-2020),علما انّ اللاعب لعب لوفاق سطيف لمدة ثلاثة مواسم.

و من جهة أخرى, عرفت القائمة عودة حارس مرمى الشباب ,غايا مرباح لصفوف التشكيلة التي ابعد منها لأسباب انضباطية.

و يتعين على مدرب شباب بلوزداد, الفرنسي فرانك دوماس, إختيار تشكيلته لهذه المقابلة, من تعداد منقوص من خدمات كل من: بلال تريكات و خالد بوسيليو و شعيب قداد و شمس الدين نساخ و سمير عيبود و فؤاد غانم , الغائبون جميعهم بسبب الإصابة.

ومن جانبه , سيستقبل الممثل الثاني للجزائر , في هذه المنافسة القارية, فريق مولودية الجزائر, يوم الاثنين المقبل لضيفه النادي الصفاقسي بملعب 5 جويلية الاولمبي لابتداء من الساعة ال54ر20سا,على أن تلعب المقابلة الثانية من هذا الدور التمهيدي الثاني ليوم 5 او 6 يناير 2021.