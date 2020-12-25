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الرابطة المحترفة الأولى/وفاق سطيف : "عدم لعب مقابلتي كأس الكونفدرالية أفاد الفريق"

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 14:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
الرابطة المحترفة الأولى/وفاق سطيف : &quot;عدم لعب مقابلتي كأس الكونفدرالية أفاد الفريق&quot;

سطيف - أعرب مدرب وفاق سطيف الناشط ضمن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التقني التونسي نبيل الكوكي يوم الجمعة عن ارتياحه لعدم خوض مقابلتي الذهاب والإياب من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب كثافة الرزنامة.

 و أوضح ذات المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة بملعب 8 ماي 1945 قبل الحصة التدريبية التي أجراها أشباله استعدادا لمباراة الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التي سيستقبل فيها النادي ذو اللونين الأبيض و الأسود يوم الأحد  لمواجهة  نادي بارادو بأن "السفرية التي قادت فريقه إلى التشاد لأجل مجابهة نادي رونيسونس المحلي في إطار الدور التمهيدي الثاني و لم تلعب لأسباب خارجة عن إرادتنا، سهلت علينا مأموريتنا في التأهل للدور القادم و أراحتنا من عبء لعب مقابلتين إفريقيتين وسط رزنامة جد كثيفة".

 و أضاف الكوكي بأن فريقه عاد بدون أضرار من التشاد "لأننا كنا متخوفين من سوء أرضية الميدان و كذلك من الإصابات المحتملة التي قد يتعرض لها لاعبونا" مشيرا إلى أن "التأهل على البساط في هذه الظروف أحسن من لعب المقابلة بالرغم من أننا تنقلنا إلى التشاد مركزين جيدا لأجل العودة بتأشيرة التأهل للدور القادم من هناك".

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و في سياق مغاير يتعلق باستعدادات الوفاق لمقابلة يوم الأحد  التي يستقبل فيها النسر الأسود نادي بارادو، أكد الكوكي بأن "ضيق الوقت لا يسمح بإجراء تحضيرات خاصة استعدادا لأي مقابلة لكن كتيبته جاهزة لمواصلة ديناميكية الانتصارات و حصد كامل النقاط على ملعب الثامن ماي 1945 للبقاء مع كوكبة المقدمة و ذلك بالتركيز على عامل الاسترجاع بالدرجة الأولى" كما قال.

 و بخصوص عيادة الفريق أفاد الكوكي بأن معظم اللاعبين المصابين تماثلوا للشفاء مفيدا بأن "المهاجم يوسف لعوافي اندمج مع المجموعة بعد يومين راحة و غدا سيندمج كل من المالي مليك توري و هواري فرحاني الذي لم يلعب السنة الفارطة تماما مشيرا إلى إمكانية تمديد إراحة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة تحسبا للمواعيد القادمة في شتى الجبهات".

آخر تعديل على الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 15:22
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الرابطة المحترفة الأولى/وفاق سطيف : "عدم لعب مقابلتي كأس الكونفدرالية أفاد الفريق"
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 14:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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