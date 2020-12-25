تنس/الدورة الدولية منستير (الجدول النهائي): الجزائرية إيبو تتأهل للدور ربع النهائي

في المباراة القادمة، ستلاقي الجزائرية منافستها أنيتا هيساريك (البوسنة والهرسك) المصنفة رقم 3 في الجدول النهائي. وكانت إيبو قد فازت في الدور الأول أمام الفرنسية شارلوط غيسكلون بنتيجة 6-2،-6-2.
عودة موفقة لبطلة افريقيا للأواسط 2015، التي غابت الأسبوعين الأخيرين عن الميادين بسبب الاصابة التي تعرضت لها خلال دورة دولية سابقة بنفس المدينة.
إقرأ أيضا: تنس/ الجمعية الدولية اللاعبات المحترفات : الجزائرية ايناس إيبو تتقدم بمرتبة واحدة
وتمكنت الجزائرية من المحافظة على ترتيبها العالمي حيث تتواجد في الصف ال601 وستطمح حتما لتحسينه عقب المشاركة في الدورة الجارية بالمنستير.