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تنس/الدورة الدولية منستير (الجدول النهائي): الجزائرية إيبو تتأهل للدور ربع النهائي

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 12:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
تنس/الدورة الدولية منستير (الجدول النهائي): الجزائرية إيبو تتأهل للدور ربع النهائي

تونس - تأهلت اللاعبة الجزائرية إيناس إيبو للدور ربع النهائي الثاني للدورة الدولية منستير (تونس)، الجارية وقائعها من 21 إلى 27 ديسمبر، عقب فوزها أمس الخميس أمام اللاعبة التونسية مونة بوزغارو بنتيجة 6-2 6-2.

في المباراة القادمة، ستلاقي الجزائرية منافستها أنيتا هيساريك (البوسنة والهرسك) المصنفة رقم 3 في الجدول النهائي. وكانت إيبو قد فازت في الدور الأول أمام الفرنسية شارلوط غيسكلون بنتيجة 6-2،-6-2.

عودة موفقة لبطلة افريقيا للأواسط 2015، التي غابت الأسبوعين الأخيرين عن الميادين بسبب الاصابة التي تعرضت لها خلال دورة دولية سابقة بنفس المدينة.

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وتمكنت الجزائرية من المحافظة على ترتيبها العالمي حيث تتواجد في الصف ال601 وستطمح حتما لتحسينه عقب المشاركة في الدورة الجارية بالمنستير.

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تنس/الدورة الدولية منستير (الجدول النهائي): الجزائرية إيبو تتأهل للدور ربع النهائي
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 12:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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