رابطة أبطال افريقيا: شباب بلوزداد في مهمة "سهلة" ومولودية الجزائر على موعد مع "داربي" مغاربي قوي

الجزائر - سيسعى ممثلا الجزائر في منافسة رابطة أبطال افريقيا: شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، الى صنع الفارق في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من هذه المنافسة، عندما يستضيفان كلا من غور ماهيا الكيني يوم غد السبت والصفاقسي التونسي يوم الاثنين، على التوالي.

ويعول شباب بلوزداد على تكرار سيناريو الدور التمهيدي الاول، عندما هزم النصر الليبي ذهابا وايابا بنفس النتيجة (2-0)، والحفاظ ايضا على سجله دون خسارة في جميع المنافسات.

وصرح مساعد المدرب كريم بختي "اللاعبون واعون بالمسؤولية التي تنتظرهم. علينا تحقيق نتيجة عريضة من أجل خوض مقابلة الاياب بأريحية. إعادة برمجة اللقاء أثر علينا قليلا، علينا تحفيز التشكيلة مجددا حفاظا على التركيز. المباراة ستكون صعبة وعلينا ان نكون في المستوى".

وبعدما كانت مقررة الاربعاء الماضي، تمت إعادة برمجتها من قبل الكاف بطلب من النادي الكيني، الذي برر هذا الطلب بالصعوبات التي واجهها لإيجاد سفرية الى الجزائر في ظل غلق المجال الجوي بسبب تفشي جائحة كورونا.

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ويمر غور ماهيا، صاحب المركز الـ14 في البطولة الكينية الممتازة (3نقاط) بعد مرور جولتين، بأزمة مالية صعبة والتي دفعت بعض اللاعبين الى التفكير في مقاطعة هذه المقابلة.

وفيما يخص التعداد، سيكون نادي "العقيبة" محروما من خدمات مهاجمه خالد بوسليو، والمدافع شعيب كداد، مع امكانية غياب القائد شمس الدين نساخ، الذين يعانون كلهم من الإصابة.

وسيدير هذه المواجهة ثلاثي تحكيم تونسي، بقيادة صادق سالمي، رفقة مواطنيه خليل حسني وأيمن اسماعيل.

== مولودية الجزائر - النادي الصفاقسي: الموعد المتجدد ==

وعلى عكس شباب بلوزداد، فإن مولودية الجزائر ستكون على موعد مع منافس قوي ويتعلق الأمر بالنادي الصفاقسي التونسي المنتشي بفوز عريض على النادي الافريقي في البطولة المحلية (3-0)، وهو ما سمح له بتصدر الترتيب رفقة الملعب التونسي والترجي الرياضي (7ن).

ومن أجل ضمان الفوز في موقعة الذهاب، بات "العميد"، الذي أقصى نادي بافلز البينيني بسهولة (ذهاب 1-1، الاياب 5-1)، أمام حتمية تقديم مردود قوي في مواجهته لهذا النادي التونسي، الذي يضم في تعداده لاعبين جزائريين وهما: زكريا منصوري (مولودية وهران سابقا) وصبري شرايطية (نادي بارادو).

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وسيلتقي الفريقان بعد ثلاث سنوات عن اخر مواجهة، حيث سبق وأن تقابلا في 2017 ضمن مرحلة المجموعات لكأس الكنفيدرالية الافريقية (الكاف)، حيث فازت المولودية في لقاء الذهاب (2-1) قبل ان تسقط بتونس برباعية دون مقابل.

البرنامج

برنامج مباريات الدور التمهيدي الثاني (ذهاب) من رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم المقررة يومي السبت والاثنين :

السبت 26 ديسمبر:

شباب بلوزداد (الجزائر) - غور ماهيا (كينيا) سا 45ر20

الاثنين 28 ديسمبر :

مولودية الجزائر (الجزائر) - النادي الصفاقسي (تونس) سا 45ر20

مباريات لعبت :

الثلاثاء 22 ديسمبر:

يونغ بوفالو (اسواتيني) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 2-2

جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) - ماميلودي سان داونس (جنوب افريقيا) 0-2

تونغيث (السنغال) - الرجاء البيضاوي (المغرب) 0-0

الأربعاء 23 ديسمبر :

المريخ (السودان) - اينييمبا (نيجيريا) 3 - 0

نكانا (زامبيا) - بيترو اتليتيكو (انغولا) 1 - 1

نادي بلاتينيوم (زيمبابوي) - سيمبا (تانزانيا) 1 - 0

جمعية سونيداب (النيجر) - الاهلي المصري (مصر) 0 - 1

جمعية بوينغيدي (الغابون) - تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 1 - 2

اشانتي كوتوكو (غانا) - الهلال (السودان) 0 - 1

اهلي بنغازي (ليبيا) - الترجي التونسي (تونس) 0 - 0

كايزر شيفس (جنوب افريقيا) - بريميرو دي اغوستو (انغولا) 0 - 0

راسينغ ابيجان (كوت ديفوار) - حورويا كوناكري (غينيا) 1 - 1

الملعب المالي (مالي) - الوداد البيضاوي (المغرب) 1 - 0

نادي غزال (التشاد) - الزمالك (مصر) لم تلعب

مباريات الإياب تلعب يومي 5 و 6 يناير 2021.