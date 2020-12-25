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الرابطة المحترفة الأولى (اتحاد الجزائر): الإبقاء على عنتر يحيى في منصبه

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 10:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
الرابطة المحترفة الأولى (اتحاد الجزائر): الإبقاء على عنتر يحيى في منصبه

الجزائر - قررت إدارة فريق اتحاد الجزائر (بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم)، الإبقاء على المدير الرياضي، عنتر يحيى في منصبه، بعد أن كان قريبا من الخروج بسبب سوء النتائج في البطولة الوطنية، حسب ما نشره النادي العاصمي عبر صفحته الرسمية على" الفايسبوك".

وكتب النادي العاصمي في البيان: ''اجتمع عشية هذا الخميس، 24 ديسمبر 2020 ، رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة السيد عاشور جلول مع المدير الرياضي لـفريق اتحاد العاصمة السيد عنتر يحيى بمقر شركة سيربور، و تقرر في هذا الاجتماع الإبقاء على عنتر يحيى في منصبه كمدير رياضي للنادي بجميع صلاحياته''.

وكانت بداية الاتحاد هذا الموسم غير موفقة، فبعد خسارة كأس السوبر أمام الجار شباب بلوزداد (2-1)، واصل النادي العاصمي إخفاقاته في البطولة المحلية أين حصد نقطتين فقط من أصل 15 ممكنة.

إقرأ أيضا: الرابطة الأولى/اتحاد الجزائر : "لا يمكن تقييم الفريق بعد أول لقاء رسمي" (عنتر يحيى)

وجاء أيضا في البيان: ''ناقش الطرفان الوضع الحالي للنادي بهدف العمل على تحسين نتائج الفريق، سيما من خلال دعوة بعض اللاعبين القدامى لتعزيز الهيكل الإداري للنادي.

ومن بين القرارات الأخرى التي خرج بها هذا الاجتماع ، هو مغادرة الفريق للمدرسة العليا للفندقة و الإطعام بعين بنيان والعودة إلى ملعب عمر حمادي بولوغين إبتداءً من الأسبوع المقبل''.

ولحساب الجولة السادسة من البطولة المحلية، يستقبل الاتحاد العاصمي جاره نصر حسين داي يوم الأحد ابتداء من الساعة ال00ر15سا.

 

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الرابطة المحترفة الأولى (اتحاد الجزائر): الإبقاء على عنتر يحيى في منصبه
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 10:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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