الرابطة الأولى (ترتيب الهدافين): بلجيلالي يستعيد الصدارة بخمسة أهداف

ويتقدم بلجيلالي كل من مهاجم مولودية الجزائر سامي فريوي (4 أهداف) , و قلب هجوم نادي بارادو أحمد بن بوعلي (3 اهداف).
و يتواجد سبعة لاعبين في نفس المركز, بتسجيلهم هدفين , ويتعلق الأمر بكل من: حيتالية (سريع غليزان), دمان (جمعية عين مليلة), عمورة (وفاق سطيف), قناوي (نادي بارادو), مسعودي (شبيبة الساورة), بلحول (شباب بلوزداد) وبن طاهر (شباب قسنطينة).
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يذكر أن الموسم الماضي 2019- 2020, المتوقف بسبب تفشي جائحة كورونا, عرف انهاء ثلاثة لاعبين في صدارة ترتيب احسن الهدافين ويتعلق الأمر بكل من محمد أمين عبيد (شباب قسنطينة), محمد طيايبة (جمعية عين مليلة ثم الطائي السعودي) وعبد النور بلحوسيني (اتحاد بلعباس ثم أم صلال القطري) بعشرة أهداف لكل منهم.