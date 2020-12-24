تعليم عالي: مشروع القانون التوجيهي الجديد للقطاع قيد الدراسة والاثراء بالمؤسسات الجامعية -

بومرداس : انتعاش طفيف في إنتاج السمك خلال 2020 رغم الجائحة -

موجة البرد الأخيرة بغرب البلاد : ارتفاع مبيعات قارورات غاز البوتان بنحو 5 بالمائة -

إسبانيا تعتبر سبتة ومليلية مدينتين إسبانيتين .. ولا يوجد ما نناقشه مع المغرب -

انطلاق الطبعة الأولى لمعرض تلمسان للصورة الفوتوغرافية -

الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع عسكرية مغربية -

ميناء الجزائر : أكثر من 5 مليارات دينار موجهة للاستثمار في الهياكل القاعدية والمعدات -

قسنطينة : ربط 361 منزلا بشبكتي الكهرباء و الغاز بعدة مناطق الظل -

الرابطة الأولى (ترتيب الهدافين): بلجيلالي يستعيد الصدارة بخمسة أهداف -

جيجل : عودة حركة المرور لحالتها الطبيعية بعد إصلاح جسر وادي القنطرة -

معرض لطبق الكسكس بتلمسان -

إيطاليا تنفي عزمها فتح قنصلية في الصحراء الغربية المحتلة -

العيادة المتخصصة في جراحة القلب للأطفال ببوإسماعيل مفخرة يتوجب تدعيمها -

تضامن وطني : بحث تسهيل دمج الأطفال المحرومين من عائلة في الوسط الأسري -

محاكمة الإخوة كونيناف : التماس عقوبات من 10 إلى 18 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين -

كوفيد-19 : تسجيل 458 اصابة جديدة و376 حالة شفاء و9 حالات وفاة -

وهران: حجز أزيد من 52 كلغ من الكيف المعالج و400 غرام من الكوكايين -

ورشة حول التسيير التشاركي والسياحة المستدامة للحفاظ على تراث حظيرة الطاسيلي ناجر -

ربط حوالي 30 في المائة من مناطق الظل بشبكة الكهرباء الوطنية -