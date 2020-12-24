جيدو : أطمح لاقتطاع تأشيرة المشاركة في أولمبياد طوكيو

الجزائر - أكدت بطلة افريقيا للجيدو, الجزائرية أمينة بلقاضي (أقل من 63 كلغ), يوم الخميس بالجزائر العاصمة, بأنها تهدف لكسب المزيد من النقاط خلال المنافسات الدولية القادمة من أجل اقتطاع تذكرة خوض أولمبياد طوكيو-2020.

وقالت بلقاضي على هامش الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2021/2020 بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي ابراهيم, التي أشرف عليها وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي: ''بعد التتويج بلقب البطولة الافريقية, سأواصل العمل من أجل المشاركة في التظاهرات الدولية القادمة وكسب نقاط أخرى تسمح لي بضمان تأشيرة موعد طوكيو. أنا بصدد التحضير لدورة الماستر بقطر والتي ستكون حتما صعبة لأنها ستعرف مشاركة أحسن 36 مصارعة في العالم, ولكن هذا لا يمنعنا من التحضير وتحقيق نتيجة إيجابية''.

وكانت بلقاضي قد أهدت الجزائر الميدالية الذهبية يوم الجمعة الفارط لوزن أقل من 63 كلغ, ضمن منافسات الطبعة ال41 لبطولة إفريقيا للجيدو أكابر التي جرت وقائعها بمدغشقر والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية طوكيو-2020, المؤجلة للصيف القادم بسبب جائحة كوفيد-19.

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وفي هذا الصدد, قالت بلقاضي: ''المنافسة نوعا ما كانت صعبة هذا الموسم بسبب التوقف لعدة أشهر عن التدريبات بعد تفشي فيروس كورونا. بكل صراحة العودة إلى البساط كانت صعبة, ولكن تمكنا من تدارك الوضع باتباع نصائح المدربين وهذا ما مكننا من تسيير المنازلات وتشريف الراية الوطنية''.

و انتزعت بلقاضي المعدن النفيس بفضل تفوقها في النهائي على المغربية صوفيا بلعطار, التي تحصلت على الفضية, بينما عادت الميدالية البرونزية إلى اينكو ايكوتا من نيجيريا و إيلين دومبو من الكاميرون.