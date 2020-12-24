انتخابات مجلس الاتحاد الدولي: ''سنجند كل القنوات الدبلوماسية لتدعيم ترشح زطشي''

الجزائر- أكد وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي,يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن قطاعه سيدعم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف), خير الدين زطشي, في حملة ترشحه لانتخابات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا", المقررة يوم 12 مارس 2021 بالمغرب.

وصرح سيد علي خالدي على هامش الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2021/2020 لقطاعه بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة) : ''كمبدأ ثابت, وزارة الشباب والرياضة تدعم كل جزائري يترشح للهيئات الرياضية الدولية, بل ونشجع الاتحاديات الرياضية الوطنية على الترشح من أجل الدفاع على مصالح الجزائر. ولهذا, فإنه من الطبيعي أن تدعم الوزارة خير الدين زطشي في ترشحه و إن شاء الله سنجند كل القنوات الدبلوماسية لتدعيمه. نحن نعتبر أن الدبلوماسية الرياضية هي أحد أذرع الدبلوماسية الرسمية الجزائرية في الدفاع عن مصالح وطننا''.

وسيدخل أربعة مترشحين منهم رئيس "الفاف", خير الدين زطشي, سباق انتخابات مجلس الفيفا خلال الجمعية العامة الانتخابية للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم المقررة بالمغرب.

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فبالإضافة إلى رئيس "الفاف", يتنافس كل من المغربي فوزي لقجع, المصري هاني أبو ريدة و الغيني استوائي غوستافو ندونغ على مقعدين بالهيئة الكروية الدولية, حيث كان يشغلهما التونسي طارق بوشماوي و هاني أبو ريدة, بعدما وصلا إلى نهاية عهدتهما.

ويطمح زطشي (55 سنة), من خلال ترشحه لكرسي بالجهاز التنفيذي للاتحاد الدولي, لأن يكون ثاني شخصية رياضية جزائرية تبلغ المكتب السيادي ل"الفيفا" بعد محمد روراوة.