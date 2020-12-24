Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سيد علي خالدي يشرف على الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية لقطاع الشباب و الرياضة

  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 14:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات
سيد علي خالدي يشرف على الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية لقطاع الشباب و الرياضة

الجزائر- أشرف وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي,  بمعية كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة, سليمة سواكري, يوم الخميس, على الافتتاح الرسمي للسنة  الجامعية 2020/2021 لقطاعه بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة).

وفي كلمة الافتتاح, قال سيد علي خالدي: ''إني أسجل بارتياح كبير تمكنكم بكل جدارة واستحقاق من إنهاء السنة الجامعية 2019 / 2020, بفضل تحكمكم في البدائل التي توفرها اليوم تكنولوجيات الاعلام والاتصال, لا سيما التحاضر المرئي عن بعد والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي, وها أنتم اليوم على أتم الاستعداد لمباشرة السنة الجامعية الرياضية الجديدة 2020/ 2021 التي نتمنى أن تكون عنوانا إضافيا لتكوين ذو جودة عالية كفيل بتحضير إطارات على قدر عالي من الكفاءة والمسؤولية والفعالية''.

و فيما يتعلق بالتكوين في مجال الرياضة, أكد الوزير بأنه تم الارتقاء بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة تكنولوجياتها من ''مدرسة خارج الجامعة'' إلى ''مدرسة عليا'' بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 20 - 288 المؤرخ في 10 أكتوبر 2020.

وفي هذا الصدد, قال سيد علي خالدي: ''هذا ما يعتبر خطوة نوعية للحصول على الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتالي تمكين المدرسة من التكوين في شهادة الماستر والدكتورة, موازاة مع التكوين الكلاسيكي لمستشار في الرياضة. ونظرا للأهمية القصوى التي يوليها القطاع للتحضير البدني والتسيير الرياضي, فقد تم أيضا استحداث فرعي المحضر البدني والمسير الرياضي في إطار التكوين القصير المدى''.

ومن جهة أخرى, أكد سيد علي خالدي أن قطاعه بصدد التحضير لإجراء مسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص بمختلف رتبه من خلال توفير 400 منصب بيداغوجي, حصريا لفائدة المنشآت الرياضية والشبانية المتواجدة في مناطق الظل, الهضاب العليا والجنوب الكبير.

اقرأ أيضا :    توقيع اتفاقية عمل و شراكة بين الاتحاديتين الجزائريتين للفوفينام فيات فوداو و الرياضة المدرسية

وأضاف الوزير قائلا: ''إن كل هذه التدابير ليست بمعزل عن إرادتنا القوية في المساهمة في تمكين شبابنا في الجنوب الكبير من الالتحاق بالتكوين الرياضي, وهو ما سيتجسد من خلال تعديل المرسوم المتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة لتمكينه من مباشرة التكوين في مجال الرياضة, بالإضافة إلى مهامه الحالية''.

وفيما يتعلق بالرياضيين الذين لم يسعفهم الحظ في اتمام دراستهم لانشغالهم بمشوارهم الرياضي, فإن وزارة الشباب والرياضة ستعلن قريبا عن تدابير استثنائية جديدة تسمح للرياضيين الحاملين لمستوى السنة التاسعة أساسي أو الرابعة متوسط الالتحاق بالتكوين لرتبة ''مربي الأنشطة البدنية والرياضة'', وهذا ما سيسمح لهم  بالإدماج المهني في بعض الأسلاك القطاعية.

من جهتها, قالت سليمة سواكري: ''بمناسبة هذا الدخول الجامعي, أتمنى كل التوفيق للطلبة. أعلم أن وباء كورونا عطل كل الميادين لا سيما الرياضة, لكن الدولة الجزائرية قامت بكل الأمور اللازمة من أجل إعادة بعثها من جديد.

المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها هو مكسب رائع بالنسبة لرياضي النخبة حيث تسمح لهم بالدراسة وإجراء التدريبات في المستوى العالي''.

على هامش هذا الافتتاح, تم تكريم سبعة (07) طلبة من خريجي المدرسة لدفعة 2020 من بينهم البطلة الافريقية للجيدو, أمينة بلقاضي والملاكمة رميساء بوعلام المتأهلة لأولمبياد طوكيو المؤجلة الي سنة 2021.

آخر تعديل على الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 15:41
كلـمات مفتـاحيــة :
سيد علي خالدي يشرف على الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية لقطاع الشباب و الرياضة
  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 14:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.24

انقطاع الكهرباء: سونلغاز أطلقت عدة مشاريع لصيانة الشبكة منذ نهاية 2019

20.12.24

بريد الجزائر : تم سحب 4022 مليار دج من الفاتح يناير إلى 30 نوفمبر 2020

20.12.24

مشاركة واسعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي في حملة تشجير بمستغانم

20.12.24

نسبة التضخم السنوي بلغت + 3ر2 بالمئة إلى نهاية نوفمبر 2020

20.12.24

انتخابات مجلس الاتحاد الدولي: ''سنجند كل القنوات الدبلوماسية لتدعيم ترشح زطشي''

20.12.24

أم البواقي: توقيف شخص يزور الوثائق الإدارية وحجز الوسائل المستعملة في التزوير

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.22

الجزائر تمتلك أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم

20.12.21

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي

20.12.21

الفيلم الوثائقي "أنامل الطين" يتوج بالذرع الذهبي للدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم…

20.12.22

قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية: صيانة الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي

20.12.21

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي

20.12.21

حرب سيبرانية: الجزائر تملك كافة الوسائل لمجابهة التهديد والرد عليه