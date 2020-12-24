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كرة اليد/ دورة بولونيا الدولية: برنامج مباريات المنتخب الجزائري

  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 13:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات

وارسو - برنامج مقابلات المنتخب الجزائري رجال لكرة اليد في دورة بولونيا الدولية الودية المقررة من 27 الي 29 ديسمبر الجاري بمدينة جاسترزيبي (350 كلم من العاصمة وارسو) و التي تدخل في اطار استعدادات السباعي الجزائري لبطولة العالم المقبلة  بمصر من 13 الي 31 يناير 2021.

 

الاحد 27 ديسمبر 2020

الجزائر- روسيا   00 سا 18

 

الاثنين 28 ديسمبر 2020

الجزائر- بولونيا  30 سا 17.

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كرة اليد/ دورة بولونيا الدولية: برنامج مباريات المنتخب الجزائري
  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 13:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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