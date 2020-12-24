كرة اليد/ دورة بولونيا الدولية: برنامج مباريات المنتخب الجزائري

الاحد 27 ديسمبر 2020
الجزائر- روسيا 00 سا 18
الاثنين 28 ديسمبر 2020
الجزائر- بولونيا 30 سا 17.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وارسو - برنامج مقابلات المنتخب الجزائري رجال لكرة اليد في دورة بولونيا الدولية الودية المقررة من 27 الي 29 ديسمبر الجاري بمدينة جاسترزيبي (350 كلم من العاصمة وارسو) و التي تدخل في اطار استعدادات السباعي الجزائري لبطولة العالم المقبلة بمصر من 13 الي 31 يناير 2021.
الاحد 27 ديسمبر 2020
الجزائر- روسيا 00 سا 18
الاثنين 28 ديسمبر 2020
الجزائر- بولونيا 30 سا 17.