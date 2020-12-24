كرة اليد/ دورة بولونيا الدولية: برنامج مباريات المنتخب الجزائري

وارسو - برنامج مقابلات المنتخب الجزائري رجال لكرة اليد في دورة بولونيا الدولية الودية المقررة من 27 الي 29 ديسمبر الجاري بمدينة جاسترزيبي (350 كلم من العاصمة وارسو) و التي تدخل في اطار استعدادات السباعي الجزائري لبطولة العالم المقبلة بمصر من 13 الي 31 يناير 2021.