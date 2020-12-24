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أولمبياد طوكيو 2020 : المنتخب الوطني للملاحة الشراعية ينهي تربصه التحضيري بتسعة رياضيين

  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 13:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
أولمبياد طوكيو 2020 : المنتخب الوطني للملاحة الشراعية ينهي تربصه التحضيري بتسعة رياضيين

الجزائر - انهى المنتخب الوطني الجزائري  للملاحة الشراعية تربصه التحضيري عشية أمس الأربعاء  بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية بالجزائر شاطئ  بالعاصمة والتي تخضع لعمليات تعقيم مستمرة تفاديا لانتقال فيروس كورونا المستجد في وسط الرياضيين.

واوضح  رئيس الاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية حسان جيلالي "لواج"  ان الرياضيين المتربصين غادروا المدرسة الوطنية صبيحة اليوم الخميس بعد معسكر تحضيري دام عشرة أيام حيث انطلق يوم 14ديسمبر الجاري و انتهي عشية أمس الأربعاء 23 من نفس الشهر" .

إقرأ أيضا:  شراع / أولمبياد-2020 (تحضيرات): المنتخب الجزائري في تربص جديد بالعاصمة

وحسب نفس المصدر فقد  سجلت في صفوف الرياضيين المشاركين في التربص ثلاث حالات ايجابية لفيروس كورونا : "لقد سجلنا ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها في أول يوم بعد إجراء اختبارات التفاعل البوليميزار المتسلسل ("بي سي ار") ، حيث تم استبعادهم . و يتعلق الامر بكل من  بوجعطيط رمزي و بودروما رامي و زياني وسيم الذين تم عزلهم ".

وقال المسؤول الأول على رأس الاتحادية :" لقد حرص الطاقم الفني على التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي لتجنب تسجيل أي إصابات أخرى" وابدى جيلالي ارتياحه ورضاه  بمستوى الرياضيين خلال هذا التربص التحضيري في الاختصاصين  الليزر والألواح الشراعية الذي لم يتراجع كثيرا مقارنة بالأشهر الفارطة رغم  التوقف الاضطراري عن الممارسة بسبب انتشار وباء كورونا.

وركز الطاقم الفني الوطني خلال هذا المعسكر على تحضير الرياضيين في الاختصاص الثالث الايفول  والذي سيدخل المنافسات الدولية والألعاب المتوسطية بالتحديد لأول مرة .

يذكر ان  المنتخب الوطني للملاحة الشراعية  دخل تربصه بتسعة رياضيين في اختصاصات الليزر والألواح الشراعية والايفول، ويعد هذا التربص الرابع على التوالي ، تأهبا للمشاركة في الألعاب الاولمبية طوكيو-2020 وكذا ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022.

 

قائمة الرياضيين المشاركين في  التربص :

 

إناث: كرسان مالية - عبد الفتاح ميساء - بن صراي اسامة -ايت علي سليمان لينا

ذكور:  حمزة بوراس - أمينة بريشي - كاتيا بلعباس - بن صراي فيصل-  - اسلام بن ناقة.

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أولمبياد طوكيو 2020 : المنتخب الوطني للملاحة الشراعية ينهي تربصه التحضيري بتسعة رياضيين
  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 13:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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