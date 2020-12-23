الرابطة الأولى/سريع غليزان-مولودية الجزائر (0-1) : "فوز مهم من أجل التحضير الجيد لمقابلة الصفاقسي"

الجزائر - اعتبر مدرب مولودية الجزائر، نبيل نغيز، أن فوز فريقه أمام سريع غليزان (1-0) يوم الأربعاء في إطار الجولة الخامسة من الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم ، سيسمح بتحضير المباراة المقبلة في أحسن الظروف، الإثنين المقبل أمام النادي الصفاقسي التونسي في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا.

وأوضح نغيز في تصريح للتلفزيون الجزائري عقب اللقاء أن "الفوز أمام سريع غليزان جد مهم سيسمح لنا بتحضير المباراة المقبلة في أحسن الظروف أمام النادي الصفاقسي. لا يمكننا الطموح الى نتيجة أحسن من الظفر بالنقاط الثلاث خارج الديار، تجعلنا نركز على هذا الموعد القاري".

وبفضل الهدف الذي سجله عبد الرحمن بورديم في الدقيقة 51 بقذفة من بعد 30 مترا، يرتفي نادي مولودية الجزائر الى مركز الوصيف في الترتيب العام للرابطة الاولى رفقة وفاق سطيف بمجموع 10 نقاط ونافص مقابلة لكل منهما.

"صحيح أنه واجهتنا صعوبات للدخول في المقابلة نظرا لسوء أرضية الميدان لكن اللاعبين تداركوا الأمر بعد ذلك بتسجيلهم لهدف الفوز والأحسن من كل ذلك أنهم حافظوا على النتيجة إلى أن أعلن الحكم عن نهاية اللقاء." يضيف نغيز.

وتنقل نادي مولودية الجزائر الى ملعب طاهر زوغاري بغليزان بتشكيلة ينقصها ثلاثة لاعبين وهم ميلود ربيعي ومهدي بلعلجية بسبب الاصابة الى جانب عبد الرحمن جابو الذي يعاني من التهاب اللوزتين.

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"كنا نأمل في الاستفادة من خدمات كل اللاعبين خاصة في ظل البرنامج المكثف للفريق. كل الاندية تعاني من نقص في التعداد بسبب الاصابات ولكن ذلك يرجع في اعتقادي الى الفترة الطويلة التي قضاها اللاعبون دون منافسة بسبب جائحة كورونا." حسب مدرب المولودية.

وبعد تحقيقهم للتأهل على حساب فريق بوفلز دو بورغو البنيني (1-1، ذهاب و 5-1 إياب)، يستقبل نادي مولودية الجزائر النادي الصفاقسي التونسي، الاثنين المقبل بملعب 5 جويلية الاولمبي في إطار الدور الثاني التمهيدي (ذهاب) لرابطة أبطال إفريقيا. تقام مقابلة الإياب يومي 5 و 6 يناير 2021.