بعد ثلاثة انتصارات خارج الديار, شبيبة الساورة في الصدارة

الجزائر- ارتقى فريق شبيبة الساورة الى صدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم, عقب اجراء منافسات الجولة الخامسة يوم الأربعاء والتى تميزت بتسجيل ثلاثة انتصارات خارج الديار في الوقت الذى تتواصل فيه متاعب اتحاد الجزائر الذى مني بهزيمة ثالثة.

ومن عاصمة "الحضنة", عادت شبيبة الساورة بالفوز على حساب المضيف, نجم مقرة بثنائية نظيفة, في لقاء عرف طرد حارسي النجم وهما: بوحلفاية ونصير.

وبفضل هذا الفوز يرتقي أبناء الجنوب بقيادة المدرب مزيان ايغيل إلى ريادة الترتيب بمجموع 11 نقطة, فيما يحتل النادي الأزرق والأبيض المرتبة 13 بأربع نقاط.

وفي مباراة أخرى, حقق فريق مولودية الجزائر فوزا ثمينا, بهدف نظيف أمضاه صانع الالعاب عبد الرحمن بورديم, خارج الديار على حساب سريع غليزان, الذي تجرع أول خسارة له هذا الموسم, وسمح هذا الفوز للمولودية بالارتقاء الى مركز الوصافة ب10 نقاط جنبا الى جنب مع وفاق سطيف, وبفارق خطوة واحدة عن رائد الترتيب. أما السريع فتراجع الى الصف العاشر برصيد 6 نقاط.

من جهتها, حققت جمعية الشلف فوزا عريضا خارج قواعدها على حساب الصاعد الجديد شبيبة سكيكدة, وألحقت به خسارة ثقيلة بـ(4-1), وقع منها المتألق قدور بلجيلالي ثنائية ليدعم مركزه في ريادة ترتيب الهدافين.

و سمح هذا الفوز و هو الثاني ل"الشلفاوة" هذا الموسم من الصعود الى المركز الخامس بمجموع 7 نقاط, رفقة شباب بلوزداد ونادي بارادو ومولودية وهران واتحاد بسكرة, في الوقت الذي تتواصل فيه معاناة ابناء "روسيكادا" في المرتبة 15 بثلاث نقاط.

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من جانبه, قلب نادي بارادو تأخره بهدفين الى فوز ب(3-2) أمام الضيف أهلي برج بوعريريج, الذي سجل ثالث خسارة على التوالي و اضحى المدرب بلال دزيري في وضعية لا يحسد عليها.

وسمح هذا الانتصار و هو الاول للنادي العاصمي بالارتقاء الى المرتبة الخامسة بسبع نقاط, بينما تتأزم وضعية الاهلي "البرايجي" في المركز ال19 وما قبل الاخير بنقطتين.

نفس الوضعية يعيشها اتحاد الجزائر, الذي دوّن في سجله خسارة ثالثة في خمس مقابلات , والتي جاءت هذه المرة على يد المضيف شباب قسنطينة, الذي سجل أول فوز له هذا الموسم بفضل ضربة جزاء في اللحظات الاخيرة من المباراة.

وإذا كان "السياسي" قد تنفس الصعداء قليلا بتقدمه الى الصف العاشر ب6 نقاط, فإن الاتحاد يبقى يقبع في ذيل الترتيب بنقطتين من تعادلين وثلاث هزائم, الأمر الذي يعكس المشاكل الداخلية التي يعيشها النادي, سيما مع إصرار الادارة على إقالة المدير الرياضي, عنتر يحي, من منصبه.

بالمقابل, انتهى "داربي" الغرب بين اتحاد بلعباس و مولودية وهران كما بدا دون فائز (1-1), وهو التعادل الذي يخدم الضيف "الوهراني" أكثر من اصحاب الأرض, كونه يبقيه ضمن كوكبة المقدمة وتحديدا في المرتبة الخامسة ب7 نقاط, على عكس الاتحاد "العباسي" الذي يقبع في المركز الأخير بنقطتين فقط, خلال خمس مباريات.

وانتهى اللقاء الآخر بين اتحاد بسكرة ووداد تلمسان بالتعادل السلبي (0-0), ليحتل "البساكرة" المركز الخامس ب7 نقاط, بينما يحتل الوداد الصف 15 بثلاث نقاط, دون تذوق طعم الفوز منذ انطلاق البطولة.

يذكر انه تم تأجيل ثلاث مباريات وهي : أولمبي المدية - شباب بلوزداد, نصر حسين داي - وفاق سطيف, شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة, بسبب انشغال الشباب والوفاق والشبيبة بالمنافسات الافريقية.