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تنس/الدورة الدولية منستير: الجزائرية إيبو تتأهل للدور الثاني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 13:52     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
تنس/الدورة الدولية منستير: الجزائرية إيبو تتأهل للدور الثاني

تونس - ضمنت اللاعبة الجزائرية إيناس إيبو تأشيرة الدور الثاني للدورة الدولية منستير، الجارية وقائعها من 21 إلى 27 ديسمبر، عقب فوزها أمام الفرنسية شارلوط غيسكلون بنتيجة 6-2،-6-2.

عودة موفقة لبطلة افريقيا للأواسط 2015، التي غابت الأسبوعين الأخيرين عن الميادين بسبب الاصابة التي تعرضت لها خلال دورة دولية سابقة بنفس المدينة.

إقرأ أيضا: 1تنس/ترتيب الاتحاد الدولي : إيناس إيبو تحافظ على مركزها الـ 601 عالميا

وستلاقي الجزائرية في الدور القادم، اللاعبة التونسية مونة بوزغارو والتي تأهلت بدورها على حساب الفرنسية كوسيما تيرينتي كالينيسكي بواقع 2-6، 6-3، 6-4.

وتمكنت الجزائرية من المحافظة على ترتيبها العالمي حيث تتواجد في الصف ال601 وستطمح حتما لتحسينه عقب المشاركة في الدورة الجارية بالمنستير.

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تنس/الدورة الدولية منستير: الجزائرية إيبو تتأهل للدور الثاني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 13:52     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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