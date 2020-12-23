Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رابطة أبطال إفريقيا: إعادة برمجة لقاء شباب بلوزداد - غور ماهيا يوم السبت 26 ديسمبر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 11:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
رابطة أبطال إفريقيا: إعادة برمجة لقاء شباب بلوزداد - غور ماهيا يوم السبت 26 ديسمبر

الجزائر - أعلن نادي شباب بلوزداد عن تأجيل لقاءه أمام ضيفه نادي غور ماهيا الكيني، إلى يوم السبت 26 ديسمبر بملعب 5 جويلية ابتداء من الساعة ال45ر20سا، لحساب الدور التمهيدي الثاني (ذهاب) من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد أن كان مبرمجا اليوم الأربعاء 23 ديسمبر.

وكتب النادي العاصمي عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك: ''تلقت الادارة مراسلة من قبل الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم مفادها تأجيل اللقاء إلى يوم السبت 26 ديسمبر''.

إقرأ أيضا:   برمجة مقابلة (ش.بلوزداد /غور ماهيا الكيني":" لم يصلنا أي شيء من الكاف"

فبعد أن كان يفترض، أن يحل الفرق الكيني بالجزائر مساء أمس الاثنين، عبر رحلة قادمة من الدوحة القطرية، لم تكن تشكيلة غور ماهيا الكيني ضمن قائمة المسافرين الواصلين، علما أنّ طاقم التحكيم التونسي المعين لإدارة هذه المقابلة متواجد بالجزائر منذ يوم الأحد.

وكان رئيس نادي غور ماهيا الكيني، امبروس راشيي، قد أكّد مساء الاثنين للموقع الرياضي "غوول" أنّ هذه المقابلة ستبرمج لاحقا، "مشيرا الي " أنّ فريقه سيصل إلى الجزائر يومي الثلاثاء أو الأربعاء.

وقال نفس المصدر: ''كان من الصعب إيجاد رحلة للجزائر بسبب غلق المجال  الجوي عقب تفشي فيروس كورونا المستجد''.

مقابلة العودة مبرمجة ليوم 5 او 6 يناير 2021 بنيروبي بكينيا .

كلـمات مفتـاحيــة :
رابطة أبطال إفريقيا: إعادة برمجة لقاء شباب بلوزداد - غور ماهيا يوم السبت 26 ديسمبر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 11:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.23

المجلس الشعبي الوطني يجدد دعمه لنضال الشعب الصحراوي ويندد بتطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني

20.12.23

توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية وتدمير قنبلة تقليدية الصنع خلال أسبوع

20.12.23

مرفأ النفط والغاز في أرزيو وبطيوة: عملية تحميل المحروقات استؤنفت تدريجيا منذ 9 ديسمبر…

20.12.23

رابطة أبطال إفريقيا: إعادة برمجة لقاء شباب بلوزداد - غور ماهيا يوم السبت 26 ديسمبر

20.12.23

تونس تنفي ما يروج من "ادعاءات" بخصوص إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني

20.12.23

ملادينوف لن يتولى منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.22

الجزائر تمتلك أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم

20.12.21

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي

20.12.21

الفيلم الوثائقي "أنامل الطين" يتوج بالذرع الذهبي للدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم…

20.12.21

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي

20.12.21

حرب سيبرانية: الجزائر تملك كافة الوسائل لمجابهة التهديد والرد عليه

20.12.21

الصحراء الغربية: نواب نمساويون يحذرون من تفاقم الوضع في المنطقة بعد قرار ترامب الأخير