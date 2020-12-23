رابطة أبطال إفريقيا: إعادة برمجة لقاء شباب بلوزداد - غور ماهيا يوم السبت 26 ديسمبر

وكتب النادي العاصمي عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك: ''تلقت الادارة مراسلة من قبل الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم مفادها تأجيل اللقاء إلى يوم السبت 26 ديسمبر''.
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فبعد أن كان يفترض، أن يحل الفرق الكيني بالجزائر مساء أمس الاثنين، عبر رحلة قادمة من الدوحة القطرية، لم تكن تشكيلة غور ماهيا الكيني ضمن قائمة المسافرين الواصلين، علما أنّ طاقم التحكيم التونسي المعين لإدارة هذه المقابلة متواجد بالجزائر منذ يوم الأحد.
وكان رئيس نادي غور ماهيا الكيني، امبروس راشيي، قد أكّد مساء الاثنين للموقع الرياضي "غوول" أنّ هذه المقابلة ستبرمج لاحقا، "مشيرا الي " أنّ فريقه سيصل إلى الجزائر يومي الثلاثاء أو الأربعاء.
وقال نفس المصدر: ''كان من الصعب إيجاد رحلة للجزائر بسبب غلق المجال الجوي عقب تفشي فيروس كورونا المستجد''.
مقابلة العودة مبرمجة ليوم 5 او 6 يناير 2021 بنيروبي بكينيا .