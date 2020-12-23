المجلس الشعبي الوطني يجدد دعمه لنضال الشعب الصحراوي ويندد بتطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني -

توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية وتدمير قنبلة تقليدية الصنع خلال أسبوع -

مرفأ النفط والغاز في أرزيو وبطيوة: عملية تحميل المحروقات استؤنفت تدريجيا منذ 9 ديسمبر الجاري -

رابطة أبطال إفريقيا: إعادة برمجة لقاء شباب بلوزداد - غور ماهيا يوم السبت 26 ديسمبر -

تونس تنفي ما يروج من ادعاءات بخصوص إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني -

ملادينوف لن يتولى منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا -

السودان وإثيوبيا يؤكدان التزامهما بمعالجة قضايا الحدود بموجب الأطر القائمة -

مجلس الأمة: جلسة عامة غدا الخميس تخصص لطرح الاسئلة الشفوية على أعضاء من الحكومة -

إيفاد لجنة من وزارة الموارد المائية إلى ولاية جيجل للوقوف على الأسباب وراء الفيضانات -

مجلس الأمن-الصحراء الغربية : إعادة بعث المسار السياسي ضرورة ملحة -

تيبازة: براهيم مراد يطالب بدفع مشروع تحويل مياه سد كاف الدير عاجلا -

ايت احمد و عبان و عباس: روح الاتحاد و التمسك بالوحدة الوطنية كإرث للجزائريين -

اجتماع بين وزارة التجارة والمتعاملين الصناعيين لحديد الخرسانة لدراسة صعوبات التصدير -

الجزائر بلغت أهداف التنمية المستدامة المحددة في 2015 -

الجزائر تمتلك أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم -

مناجم/ طاقة : صدور مرسومين تنفيذيين حول هيئات المراقبة و أجهزة الغاز الخاصة بالمركبات -

كأس الكونفدرالية : فوز شبيبة القبائل خارج الديار على اتحاد الدرك (2-1) -

البوليساريو: هناك إجماع قوي حول التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية -

وضع حقوق الإنسان بالمغرب يعرف انتكاسة -