رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم: النتائج الجزئية

يونغ بوفالو (اسواتيني) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 2-0
جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) - ماميلودي سان داونس (جنوب افريقيا) 0-2
تونغيث (السنغال) - الرجاء البيضاوي (المغرب) 0-0
الأربعاء :
المريخ (السودان) - اينييمبا (نيجيريا) سا 00ر14
نكانا (زامبيا) - بيترو اتليتيكو (انغولا) سا 00ر14
نادي بلاتينيوم (زيمبابوي) - سيمبا (تانزانيا) سا 00ر14
جمعية سونيداب (النيجر) - الاهلي المصري (مصر) سا 00ر15
نادي غزال (التشاد) - الزمالك (مصر) سا 00ر15
جمعية بوينغيدي (الغابون) - تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) سا 30ر15
اشانتي كوتوكو (غانا) - الهلال (السودان) سا 00ر16
اهلي بنغازي (ليبيا) - الترجي التونسي (تونس) سا 00ر17
كايزر شيفس (جنوب افريقيا) - بريميرو دي اغوستو (انغولا) سا 00ر17
راسينغ ابيجان (كوت ديفوار) - حورويا كوناكري (غينيا) سا 00ر17
الملعب المالي (مالي) - الوداد البيضاوي (المغرب) سا 00ر17
شباب بلوزداد (الجزائر) - غور ماهيا (كينيا) (أجل)
الاثنين 28 ديسمبر :
مولودية الجزائر (الجزائر) - النادي الصفاقسي (تونس) سا 45ر20
مباريات الإياب تلعب
يومي 5 و 6 يناير 2021.