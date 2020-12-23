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رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم: النتائج الجزئية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 08:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر - النتائج الجزئية لمباريات الدور التمهيدي الثاني (ذهاب) من رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم التي جرت يوم الثلاثاء:

يونغ بوفالو (اسواتيني) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية)         2-0

جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) - ماميلودي سان داونس (جنوب افريقيا) 0-2

تونغيث (السنغال) - الرجاء البيضاوي (المغرب)                          0-0    

 

       الأربعاء :

المريخ (السودان) - اينييمبا (نيجيريا) سا 00ر14

نكانا (زامبيا) - بيترو اتليتيكو (انغولا) سا 00ر14

نادي بلاتينيوم (زيمبابوي) - سيمبا (تانزانيا) سا 00ر14

جمعية سونيداب (النيجر) - الاهلي المصري (مصر) سا 00ر15

نادي غزال (التشاد) - الزمالك (مصر)  سا 00ر15

جمعية بوينغيدي (الغابون) - تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) سا 30ر15

اشانتي كوتوكو (غانا) - الهلال (السودان)  سا 00ر16

اهلي بنغازي (ليبيا) - الترجي التونسي (تونس) سا 00ر17

كايزر شيفس (جنوب افريقيا) - بريميرو دي اغوستو (انغولا) سا 00ر17

راسينغ ابيجان (كوت ديفوار) - حورويا كوناكري (غينيا) سا 00ر17

الملعب المالي (مالي) - الوداد البيضاوي (المغرب)  سا 00ر17

شباب بلوزداد (الجزائر) - غور ماهيا (كينيا)     (أجل)   

 

       الاثنين 28 ديسمبر :

مولودية الجزائر (الجزائر) - النادي الصفاقسي (تونس)  سا 45ر20

 

       مباريات الإياب تلعب

 يومي 5 و 6 يناير 2021.

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رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم: النتائج الجزئية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 08:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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