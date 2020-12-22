كأس الكونفدرالية: وفاق سطيف يمنع من التدريب بالملعب الرئيسي بنجامينا

اجتماع بين وزارة التجارة والمتعاملين الصناعيين لحديد الخرسانة لدراسة صعوبات التصدير -

الجزائر بلغت أهداف التنمية المستدامة المحددة في 2015 -

الجزائر تمتلك أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم -

البوليساريو: هناك إجماع قوي حول التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية -

وضع حقوق الإنسان بالمغرب يعرف انتكاسة -

خبير أوروبي: على الاتحاد الأوروبي ألا يقيم علاقاته مع المغرب على حساب حقوق الشعب الصحراوي -

كرة اليد (تحضيرات): انهزام الجزائر وديا أمام بولونيا (24-26) -

كوفيد-19: تسجيل 410 إصابة جديدة و 376 حالة شفاء و 12 حالة وفاة -

تيبازة: 712 اعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز السنة الجارية -

حميدو يستعرض مع سفير كوبا بالجزائر سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين -

مهرجان المسرح المحترف بقالمة : تتويج مسرحية نستناو ف الحيط لبرج بوعريريج بالمرتبة الأولى -

تقلبات الطقس بجيجل: إعداد تقرير مفصل حول الخسائر لاتخاذ الإجراءات المناسبة -

امكانية سحب المنحة الجزافية للتضامن من أي مكتب بريدي -

التأكيد على احتواء ظاهرة الإدمان للحد من تداعياتها الخطيرة على الفرد و المجتمع -

قضية انفجار الغاز بالبيض : أحكام ما بين ثلاثة سنوات سجنا نافذة والبراءة لنحو 12 متهما -

كوفيد-19 : 14 ألف مسجد تقام فيها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة -

فوفينام فيات فوداو : ابرام اتفاقية تعاون مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية لاكتشاف المواهب الشابة -

وفاة أزيد من 2600 شخص في 17788 حادث مرور خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2020 -

الأمين العام السابق لوزارة المجاهدين في ذمة الله -