Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس الكونفدرالية: وفاق سطيف يمنع من التدريب بالملعب الرئيسي بنجامينا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 19:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر- منع لاعبو وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء من الدخول الي ملعب محمد إدريس أويا  بنجيامينا, لخوض آخر حصة تدريبية, قبل اجراء مباراتهم  هذا الاربعاء (سا 00ر15) أمام نادي رونيسانس التشادي, لحساب الدور التمهيدي الثاني (ذهاب) لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, حسب ما أعلن عنه النادي الجزائري في بيان له.

و أوضح بيان وفاق سطيف على صفحته الرسمية "فايسبوك" ما يلي:"منع الفريق من الدخول الي الملعب الرئيسي لإجراء حصته التدريبية و ذلك بحضور محافظ اللقاء. و حسب مسؤول الملعب, فإن قرار المنع اتخذ من طرف وزارة الرياضة التشادية. و اضطر اللاعبون للعودة و التدرب على ميدان الفندق".

و يأتي هذا القرار المفاجئ, مخالفا لقوانين الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) التي تنص على تدريب الفريق الضيف بالملعب الرئيسي و في توقيت اللقاء, يوما قبل كل موعد رسمي.

اقرأ أيضا :  رابطة الأبطال (الدور التمهيدي الثاني-ذهاب) شباب بلوزداد- غور ماهيا : الكينيون لم يصلوا بعد الى الجزائر

للإشارة فإن الممثل الاخر للكرة الجزائرية في هذه المنافسة القارية, شبيبة القبائل, تغلب عشية اليوم الثلاثاء بنيامي على اتحاد الدرك (النيجر) بنتيجة (2-1).

و ستجرى مباريات الإياب يوم 5 أو 6 يناير 2021.

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس الكونفدرالية: وفاق سطيف يمنع من التدريب بالملعب الرئيسي بنجامينا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 19:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.22

ايت احمد و عبان و عباس: روح الاتحاد و التمسك بالوحدة الوطنية كإرث للجزائريين

20.12.22

اجتماع بين وزارة التجارة والمتعاملين الصناعيين لحديد الخرسانة لدراسة صعوبات التصدير

20.12.22

ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لتجنب التهديدات الخارجية (جبهة الجزائر الجديدة)

20.12.22

كأس الكونفدرالية: وفاق سطيف يمنع من التدريب بالملعب الرئيسي بنجامينا

20.12.22

قسنطينة : إيداع شخص الحبس المؤقت لاتهامه بالاعتداء على عون شرطة بسلاح أبيض

20.12.22

الجزائر بلغت أهداف التنمية المستدامة المحددة في 2015

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.21

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي

20.12.21

الفيلم الوثائقي "أنامل الطين" يتوج بالذرع الذهبي للدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم…

20.12.21

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي

20.12.21

الصحراء الغربية: نواب نمساويون يحذرون من تفاقم الوضع في المنطقة بعد قرار ترامب الأخير

20.12.21

الجزائر تطالب باسترجاع أرشيفها "الكامل" من فرنسا ولا يمكن محو الماضي لبناء علاقات متوازنة

20.12.21

مناطق الظل: ملف في صدارة أولويات الرئيس تبون