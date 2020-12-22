كأس الكونفدرالية: وفاق سطيف يمنع من التدريب بالملعب الرئيسي بنجامينا

و أوضح بيان وفاق سطيف على صفحته الرسمية "فايسبوك" ما يلي:"منع الفريق من الدخول الي الملعب الرئيسي لإجراء حصته التدريبية و ذلك بحضور محافظ اللقاء. و حسب مسؤول الملعب, فإن قرار المنع اتخذ من طرف وزارة الرياضة التشادية. و اضطر اللاعبون للعودة و التدرب على ميدان الفندق".
و يأتي هذا القرار المفاجئ, مخالفا لقوانين الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) التي تنص على تدريب الفريق الضيف بالملعب الرئيسي و في توقيت اللقاء, يوما قبل كل موعد رسمي.
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للإشارة فإن الممثل الاخر للكرة الجزائرية في هذه المنافسة القارية, شبيبة القبائل, تغلب عشية اليوم الثلاثاء بنيامي على اتحاد الدرك (النيجر) بنتيجة (2-1).
و ستجرى مباريات الإياب يوم 5 أو 6 يناير 2021.