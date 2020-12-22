كرة اليد (تحضيرات): انهزام الجزائر وديا أمام بولونيا (24-26)

وارسو- انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) أمام نظيره البولوني بنتيجة 24-26 (الشوط الأول: 14-18), ضمن لقاء ودي جمع بينهما يوم الثلاثاء بفلاديسلاوو (بولونيا), في إطار تحضيرات "الخضر" لبطولة العالم-2021 بمصر (13-31 يناير).

هذا اللقاء هو الثاني للتشكيلة الوطنية بعد فوزها أمس الاثنين على نفس المنتخب البولوني بنتيجة 26-23.

ويواصل السباعي الوطني تربصه التحضيري في بولونيا حتى 30 ديسمبر, تتخلله المشاركة في دورة وارسو الدولية الودية بين 27 و 29 ديسمبر بحضور أربعة منتخبات. فبالإضافة إلى بولونيا (البلد المنظم) والجزائر, ستعرف هذه الدورة الودية مشاركة روسيا, سويسرا أو مصر.

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وسيواصل رفاق القائد مسعود بركوس فترتهم الإعدادية للمونديال, بإجراء تربص تحضيري أخير بالمنامة (البحرين) ابتداء من 6 يناير 2021 والذي ستتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب البحريني يومي 8 و10 من نفس الشهر, قبل التوجه إلى القاهرة بتاريخ 11 يناير.

ويتواجد المنتخب الجزائري خلال بطولة العالم-2021 بمصر ضمن المجموعة السادسة رفقة المغرب و البرتغال و ايسلندا. وتستهل العناصر الوطنية المنافسة ضد المغرب (14 يناير), قبل مواجهة ايسلندا (16 يناير) ثم البرتغال (18 يناير).