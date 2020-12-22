فوفينام فيات فوداو : ابرام اتفاقية تعاون مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية لاكتشاف المواهب الشابة

الجزائر - توقع الاتحاديتان الجزائريتان للفوفينام فيات فوداو والرياضة المدرسية, غدا الاربعاء بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية ببن عكنون ( الجزائر العاصمة) اتفاقية تعاون , لإدراج الفن القتالي في المؤسسات التعليمية, ضمن برنامج لاكتشاف المواهب الشابة, حسبما علمت "وأج" يوم الثلاثاء من رئيس الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو, محمد جواج.

وأوضح رئيس الهيئة الفدرالية قائلا: " في اطار اكتشاف والتنقيب عن المواهب الشابة في الوسط المدرسي, سنبرم اتفاقية مع رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية, بهدف توسيع رقعة ممارسة الفوفينام في وسط هذه الفئة على مستوى القطر. "

واضاف جواج : " نسعى لطرق جميع الابواب والانتشار في جميع أقاليم الجزائر من أجل تعميم ممارسة هذا الفن القتالي الذي ما فتئ يستقطب أعدادا كبيرة من الاطفال والشباب, على مستوى القاعات الرياضية الجوارية . انها رياضة غير مكلفة وفي متناول الخاص والعام وتساهم في التنشئة الاجتماعية الصحيحة."

من جهة اخرى , شرعت الهيئة الفدرالية في تنظيم دورة تقنية لفائدة مايقارب30 مدربا عن طريق التواصل المرئي عن بعد, على ان تختتم يوم 25 ديسمبر وهذا قصد تحضير المؤطرين والاستعداد لاستئناف محتمل للمنافسات المتوقفة منذ 10 اشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وقال رئيس الاتحادية : " نركز حاليا على الدورات التكوينية الموجهة للمدربين على ان نبدأ المسابقات الولائية سنة 2021 , اذا سمحت به الظروف الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتتبع بالبطولات الوطنية ."

وعلى الصعيد الافريقي, كشف جواج ان الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو, برمجت في شهر مارس المقبل, دورة تكونية افريقية بالجزائر, بمشاركة مرتقبة ل25 دولة.

وتتضمن رزنامة النشاطات الرياضية لسنة 2021 , مشاركة المنتخب الوطني للاختصاص في شهر يوليو المقبل في بطولة افريقيا بالسنغال ثم في منافسات الطبعة السادسة لبطولة العالم شهر ديسمبر بفرنسا, حسب نفس المصدر.