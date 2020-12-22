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برمجة مقابلة (ش.بلوزداد /غور ماهيا الكيني":" لم يصلنا أي شيء من الكاف"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 13:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات
برمجة مقابلة (ش.بلوزداد /غور ماهيا الكيني&quot;:&quot; لم يصلنا أي شيء من الكاف&quot;

الجزائر - أكّد مدير القطب الرياضي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، يوم الثلاثاء أنّ فريقه لم يتلق أي اتصال من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، بخصوص إحتمال تغيير برمجة اللقاء الذي يجمع ممثل الجزائر بنادي غور ماهيا الكيني، المقرر يوم غد الأربعاء بملعب 5 جويلية ابتداء من الساعة ال45ر20سا ، لحساب الدور التمهيدي الثاني (ذهاب) من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم .

وأوضح توفيق قريش ل"واج": لم يردنا  أي شيء من قبل لجنة المنافسات على مستوى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، بخصوص برمجة جديدة لهذه المقابلة (....)  بالنسبة لنا لا تزال المقابلة مبرمجة يوم غد الأربعاء. وكان يفترض أن يصل الفريق الكيني إلى الجزائر يوم أمس الاثنين، لكنه لم يصل و قمنا بإبلاغ الكونفدرالية و الاتحادية الجزائرية".

فبعد أن كان يفترض، أن يحل الفرق الكيني بالجزائر مساء أمس الاثنين، عبر رحلة قادمة من الدوحة القطرية، لم تكن تشكيلة غور ماهيا الكيني ضمن قائمة المسافرين الواصلين، علما أنّ طاقم التحكيم التونسي المعين لإدارة هذه المقابلة متواجد بالجزائر منذ يوم الأحد .

و أضاف ذات المتحدث انه :" وفق بعض الأخبار، فإن هذه المقابلة ستؤخر ب24 ساعة ، لكن لا شيء رسمي لغاية الساعة (...) فالفريق الكيني لم يعلمنا بأي شيء بخصوص هذا الأمر أو بمخطط سفرهم إلى الجزائر ، نحن الآن امام وضعية غير متوقعة ، لكن يتعين علينا التأقلم مع الأمر، من خلال الحفاظ على تركيزنا للمقابلة ".

و كان رئيس نادي غور ماهيا الكيني ، امبروس راشيي ، قد أكّد مساء أمس الاثنين للموقع المتخصص "غوول" أنّ هذه المقابلة ستبرمج ليوم السبت 26 ديسمبر، "مؤضحا " أنّ فريقه سيصل إلى الجزائر بين 23 و 24 ديسمبر الجاري .مقابلة العودة مبرمجة ليوم 5 او 6 يناير 2021 بنايروبي بكينيا .

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برمجة مقابلة (ش.بلوزداد /غور ماهيا الكيني":" لم يصلنا أي شيء من الكاف"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 13:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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