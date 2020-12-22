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أحسن دراج افريقي لسنة 2020: تتويج الاريتيري بينيام بالجائزة، الجزائري يوسف رقيقي في المركز الثامن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 12:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

ليبروفيل - توج الاريتيري بينيام غيرمايا بجائزة أحسن دراج افريقي لسنة 2020، في حين احتل الجزائري يوسف رقيقي المرتبة الثامنة، حسب النتائج التي كشف عنها المنظمون يوم الاثنين.

وقررت لجنة التحكيم، التي يرأسها البطل الفرنسي السابق بيرنار هينو، منح هذه الجائزة للدراج ذو الـ20 عاما، والذي اصبح محترفا منذ هذا الموسم مع فريق "ديلكو نيبو" لمارسيليا (القسم الثاني).

وخلال سنة 2020، فاز الدراج  بينيام غيرمايا بمرحلتين في طواف "اميسا بونغو" اضافة الى احتلاله الصف الثاني في جائزة "لايغيغليا" بإيطاليا ودورة "دوبس" في اطار منافسة كأس فرنسا.

من جهته، تحصل الجزائري، يوسف رقيقي، الناشط في صفوف "تيرينغانو" للدراجات الماليزي، على المرتبة الثامنة لجائزة افضل دراج افريقي لعام2020.

وتمكن رقيقي من الفوز بسباق المرحلة الخامسة لطواف "اميسا بونغو" وهو التتويج الاول لدراج جزائري.

وأنهى رقيقي هذه الدورة في المركز الرابع بتوقيت قدره22سا و 22د و 29ثا، متخلفا بست ثواني عن الفرنسي جوردان ليفاسور الذي نال القميص الاصفر، في هذه المنافسة  متقدما الاريتيري ناتناييل تيسفازيون.

 وتم اعتماد جائزة أفضل دراج للسنة منذ عام 2012، حيث جاءت الفكرة عبر منظمي سباق الدراجات بالغابون "اميسا بونغو" كمكافأة لأفضل دراج في افريقيا لكل موسم.

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أحسن دراج افريقي لسنة 2020: تتويج الاريتيري بينيام بالجائزة، الجزائري يوسف رقيقي في المركز الثامن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 12:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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