قمة مرتقبة بين شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر، و شبيبة الساورة من اجل انتزاع الصدارة

الجزائر - تشكل مباراة شباب قسنطينة امام الضيف اتحاد الجزائر قمة الجولة الخامسة من بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم المحترفة، المقررة يوم الاربعاء، في حين ستسعى شبيبة الساورة الى انتزاع كرسي الصدارة ولو مؤقتا.

وستكون هذه الجولة مبتورة من ثلاث مباريات وهي: أولمبي المدية-شباب بلوزداد، نصر حسين داي-وفاق سطيف، شبيبة القبائل-جمعية عين مليلة، بسبب مشاركة شباب بلوزداد، وفاق سطيف وشبيبة القبائل في المنافسات القارية.

ويسعى شباب قسنطينة (مركز 14، 3 نقاط)، الذي سجل ثلاثة تعادلات في الجولات الثلاث الاولى، إلى تسجيل أول فوز له هذا الموسم امام اتحاد الجزائر (17، 2ن) الذي يعاني منذ انطلاق الموسم الكروي ، سيما بعد الخسارة القاسية داخل الديار أمام اولمبي المدية (3-1) في الجولة السابقة.

وبعد إقالة المدرب الفرنسي فراسوا تشيكوليني، عقب مقاطعته لحفل تسليم ميداليات الكأس الممتازة امام شباب بلوزداد (خسارة 1-2)، يرتقب أن يعرف المدير العام الرياضي، عنتر يحي نفس المصير.

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من جهتها، تسعى شبيبة الساورة (المركز 2، 8ن) التي لم تنهزم لحد الآن، الي تحقيق فوز جديد امام المضيف نجم مقرة (المرتبة 10، 4ن) الذي أقالت المدرب محمد باشا مؤخرا. وفي حال الفوز، فسيرتقي أبناء المدرب ايغيل مزيان الى مركز الريادة بشكل مؤقت.

من جانب آخر، يشد فريق مولودية الجزائر (المرتبة 4، 7ن) الرحال الى مدينة غليزان لملاقاة السريع المحلي (الصف6، 6ن)، في اختبار صعب للنادي العاصمي، المنتشي بتأهله الى الدور المقبل لرابطة أبطال افريقيا، بالنظر الى النتائج الجيدة التي بات يحققها أشبال المدرب سي الطاهر شريف الوزاني، ولعل أبرزها الفوز الاخير خارج الديار أمام اهلي البرج (1-0).

أما مولودية وهران (المركز 6، 6ن) فسيكون على موعد مع "داربي" آخر، عندما يحل ضيفا على اتحاد بلعباس (المركز 20 والأخير، 1ن)، في لقاء يعد بالكثير، حيث تريد المولودية تأكيد فوزها على وداد تلمسان (2-1) اما الاتحاد فيسعى للعودة الى سكة الانتصارات بعد عدة خيبات وسط مشاكل متعددة.

وفي مباراة أخرى، سيكون نادي بارادو (الصف 10، 4ن) المرشح القوي لكسب مواجهته أمام اهلي برج بوعريريج (17، 2ن) الذى يعاني الامرين ، إلا أن عامل المفاجأة غير مستبعدة من طرف ابناء المدرب دزيري بلال .

بالمقابل، بات فريق شبيبة سكيكدة (14، 3ن) مطالبا بمراجعة أوراقه إثر الخسارة المسجلة امام جمعية عين مليلة (3-0)، عندما يستضيف أولمبي الشلف (المرتبة10، 4ن)، في مباراة "الجريحين"، كون الأولمبي هو أيضا سقط على أرضه امام شبيبة القبائل بثنائية نظيفة.

من جهته سيسعى الصاعد الجديد وداد تلمسان (17، 2ن) الي تسجيل أول فوز له في البطولة عندما يستقبل على أرضه اتحاد بسكرة (المرتبة6، 6ن) الذي يريد العودة بنتيجة ايجابية بعد التعثر داخل القواعد أمام أتليتيك بارادو (1-1).

برنامج مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة الاولى لكرة القدم, المقررة غدا الاربعاء :

نادي بارادو- أهلي برج بوعريريج 14سا 30

شباب قسنطينة- اتحاد الجزائر 14سا30

شبيبة سكيكدة- جمعية الشلف 14سا30

نجم مقرة- شبيبة الساورة 14سا30

سريع غليزان- مولودية الجزائر 14سا30

وداد تلمسان- اتحاد بسكرة 15سا 00

اتحاد بلعباس- مولودية وهران 15سا 00

مباريات مؤجلة:

اولمبي المدية - شباب بلوزداد

نصر حسين داي - وفاق سطيف

شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة

الترتيب نقاط لعب

وفاق سطيف 10 4 شبيبة الساورة 8 4

--. جمعية عين مليلة 8 4

مولودية الجزائر 7 3

--. شباب بلوزداد 7 3

مولودية وهران 6 4

--. سريع غليزان 6 4

--. اتحاد بسكرة 6 4

شبيبة القبائل 5 4 أولمبي الشلف 4 4

--. نجم مقرة 4 4

--. نادي بارادو 4 4

--. أولمبي المدية 4 4

شبيبة سكيكدة 3 3

--. شباب قسنطينة 3 3

--. نصر حسين داي 3 4

اتحاد الجزائر 2 4

--. أهلي برج بوعريريج 2 4

--. وداد تلمسان 2 4