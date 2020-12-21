كرة اليد/ مونديال-2021 /: الجزائر تفوز وديا على بولونيا (26-23)

ويتواجد السباعي الوطني بتربص تحضيري في بولونيا حتى 30 ديسمبر, حيث سيخوض مقابلة ودية ثانية ضد نفس المنتخب, يوم الثلاثاء , قبل الدخول في غمار دورة وارسو الدولية الودية بين 27 و 29 ديسمبر 2020 بمشاركة أربعة فرق.
فبالإضافة إلي بولونيا (البلد المنظم) والجزائر, ستعرف هذه الدورة الودية مشاركة روسيا, سويسرا أو مصر.
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وسيواصل رفاق القائد مسعود بركوس, فترتهم الإعدادية للمونديال, بإجراء تربص تحضيري أخير بالمنامة (البحرين) ابتداء من 6 يناير 2020 والذي ستتخلله مباراتين وديتين أمام المنتخب البحريني يومي 8 و10 يناير, قبل التوجه إلى القاهرة بتاريخ 11 يناير.
ويتواجد المنتخب الجزائري خلال بطولة العالم-2021 بمصر, ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات المغرب و البرتغال و ايسلندا.
وتستهل العناصر الوطنية المنافسة ضد المغرب (14 يناير), قبل أن يواجهوا ايسلندا (16 يناير) ثم البرتغال (18 يناير).
وبمناسبة الموعد العالمي بأرض "الفراعنة" يسجل "الخُضر" عودتهم مجددا إلى أجواء المونديال بعد الغياب عن نسختي 2017 بفرنسا و 2019 بألمانيا والدنمارك.