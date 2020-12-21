الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن مواصلة رحلات اجلاء الموطنين العالقين في الخارج -

هاتف نقال : 22ر45 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث لسنة 2020 في الجزائر -

بلجود يترأس اجتماعا لمتابعة وتيرة التكفل بملف التنمية المحلية ومناطق الظل -

الجزائر العاصمة : ميزانية بقيمة 3 مليار دج مخصصة لقطاع المياه -

كرة اليد/ مونديال-2021 /: الجزائر تفوز وديا على بولونيا (26-23) -

السلطات المغربية تضاعف المضايقات على عائلة الصحفي محمد راضي الليلي -

كوفيد-19 : الانطلاق في عملية التطعيم مع حلول شهر جانفي -

اطلاق برنامج لتأمين التموين بالماء الشروب في الجزائر العاصمة -

جريمة : أمن ولاية الجزائر يتلقى أزيد من 25600 مكالمة هاتفية خلال أسبوعين -

أسامة فوزي : استعمال أسلوب التخوين لكل من هو ضد التطبيع مع اسرائيل لعبة إعلامية قذرة -

انتقاء 14 مشروعا بحثيا من الجزائر في اطار مؤسسة الشراكة في البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط -

كوفيد-19: تسجيل 456 إصابة جديدة و 384 حالة شفاء و 9 وفيات -

تعليم عالي : تنصيب لجنة مكلفة بالتفكير في إصلاح منظومة الخدمات الجامعية -

ربط 12 معهدا لتكوين الأئمة بالشبكة العنكبوتية و رقمنة مائة مخطوط -

بشار/تربية المائيات في الجنوب : مشروع في الأفق لاستزراع طحالب السبيرولينا -

حرب سيبرانية: الجزائر تملك كافة الوسائل لمجابهة التهديد والرد عليه -

العائدات الممكنة من استرجاع وتثمين النفايات المنزلية قد تصل 92 مليار دج سنويا -

الصحراء الغربية : مجلس الأمن و المينورسو هما جزء من المشكلة -

جيدو/ البطولة الافريقية أكابر : هدفنا كان حصد أكبر عدد من الميداليات وهو ما تحقق -