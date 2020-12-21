Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنس/ترتيب الاتحاد الدولي : إيناس إيبو تحافظ على مركزها الـ 601 عالميا

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 19:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
تنس/ترتيب الاتحاد الدولي : إيناس إيبو تحافظ على مركزها الـ 601 عالميا

لندن - حافظت لاعبة التنس الجزائرية, إيناس إيبو, على مركزها الـ601 عالميا في ترتيب الاتحاد الدولي الصادر يوم الاثنين.

ولم تشارك البطلة الافريقية لدى الوسطيات (2015) في اي منافسة منذ عشرة أيام بسبب الاصابة.

و تتصدر الاسترالية اشلي بارتي الجدول العالمي متقدمة على الرومانية سيمونا هليب التي تأتي في المركز الثاني, وتليها اليابانية ناومي اوزاكا.

اقرأ أيضا :      دورة الاتحاد الدولي بالمنستير (الجدول النهائي/ الدور الأول) : ايبو تنسحب من المنافسة بسبب الإصابة

وتتواجد ايبو في المنستير بتونس منذ تسعة اشهر منذ غلق الحدود بسبب تفشي جائحة كورونا.

وسمح ذلك للاعبة الجزائرية بالمشاركة في عدد من الدورات الدولية بتونس الامر الذي جعلها تتقدم في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.

وكانت ايبو قد سجلت نفسها من اجل المشاركة في منافسة دولية احترافية (14-20 ديسمبر) بالمنستير ايضا الا ان الآلام التي عاودتها اجبرتها على الانسحاب لمواصلة العلاج.

آخر تعديل على الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 20:22
كلـمات مفتـاحيــة :
تنس/ترتيب الاتحاد الدولي : إيناس إيبو تحافظ على مركزها الـ 601 عالميا
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 19:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.21

الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن مواصلة رحلات اجلاء الموطنين العالقين في الخارج

20.12.21

هاتف نقال : 22ر45 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث لسنة 2020 في الجزائر

20.12.21

الكسكس طبق جامع وموحد و توفيقي

20.12.21

بلجود يترأس اجتماعا لمتابعة وتيرة التكفل بملف التنمية المحلية ومناطق الظل

20.12.21

افتتاح الأيام المخصصة للكسكس بالجزائر العاصمة

20.12.21

الجزائر العاصمة : ميزانية بقيمة 3 مليار دج مخصصة لقطاع المياه

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.17

امتحانات وطنية: الوزارة حريصة على تحسين ظروف إجراء امتحان البكالوريا في الجنوب

20.12.19

الرئيس تبون ينتهج أسلوبا جديدا في الاتصال مع الصحافة و المجتمع

20.12.17

سطيف: اختتام فعاليات برنامج الدعم المقدم من طرف الأمم المتحدة في جانبه الخاص بمكافحة…

20.12.17

مخطط استثنائي للتقويم البيداغوجي في التعليم المتوسط

20.12.18

الإذاعة الجزائرية: يوم مفتوح حول تنمية مناطق الظل

20.12.16

المخزن يشن حملة قذرة ضد الاعلاميين المعارضين