تنس/ترتيب الاتحاد الدولي : إيناس إيبو تحافظ على مركزها الـ 601 عالميا

لندن - حافظت لاعبة التنس الجزائرية, إيناس إيبو, على مركزها الـ601 عالميا في ترتيب الاتحاد الدولي الصادر يوم الاثنين.

ولم تشارك البطلة الافريقية لدى الوسطيات (2015) في اي منافسة منذ عشرة أيام بسبب الاصابة.

و تتصدر الاسترالية اشلي بارتي الجدول العالمي متقدمة على الرومانية سيمونا هليب التي تأتي في المركز الثاني, وتليها اليابانية ناومي اوزاكا.

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وتتواجد ايبو في المنستير بتونس منذ تسعة اشهر منذ غلق الحدود بسبب تفشي جائحة كورونا.

وسمح ذلك للاعبة الجزائرية بالمشاركة في عدد من الدورات الدولية بتونس الامر الذي جعلها تتقدم في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.

وكانت ايبو قد سجلت نفسها من اجل المشاركة في منافسة دولية احترافية (14-20 ديسمبر) بالمنستير ايضا الا ان الآلام التي عاودتها اجبرتها على الانسحاب لمواصلة العلاج.