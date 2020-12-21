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رابطة الأبطال (الدور التمهيدي الثاني-ذهاب) شباب بلوزداد- غور ماهيا : الكينيون لم يصلوا بعد الى الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 18:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

الجزائر - لم يصل وفد نادي غورماهيا الكيني الي الجزائر العاصمة يوم الاثنين كما كان منتظرا , تحسبا لملاقاة شباب بلوزداد في المباراة المقررة بعد غد الأربعاء بملعب 5 جويلية ( 20سا 45), في اطار الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا لكرة لقدم , حسبما أعلنه بيان النادي العاصمي.

وأوضح شباب بلوزداد على صفحته الرسمية فايسبوك أن التحاق الوفد الكيني كان مبرمجا , يوم الاثنين على الساعة 13سا30 , قادما من الدوحة ( قطر), لكن الفريق لم يكن من ضمن المسافرين عبر الرحلة . ادارة النادي  أبلغت لجنة تنظيم المنافسات للكونفدرالية الافريقية (كاف) والاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), في انتظار رد الهيئة القارية , علما ان ثلاثي التحكيم التونسي الذي سيدير المباراة, متواجد بارض الوطن منذ أمس الأحد."

وفي تصريح ادلى به رئيس غورماهيا, امبروز راشيي امس الاحد للموقع الرسمي للنادي الكيني , اكد ان فريقه تلقى الموافقة بالسفر الى الجزائر عبر الخطوط الجوية القطرية . سنبذل قصارى جهودنا للسفر الى الجزائر".

واضاف : " بسبب غلق المجال الجوي الجزائري , طلبنا من الكاف , تغيير مكان اقامة المباراة الي بلد اخر  من شمال افريقيا ولم نتلق اي رد بهذا الخصوص."

وتقام مقابلة الاياب في 5 او 6 يناير 2021  بنيروبي.

كلـمات مفتـاحيــة :
رابطة الأبطال (الدور التمهيدي الثاني-ذهاب) شباب بلوزداد- غور ماهيا : الكينيون لم يصلوا بعد الى الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 18:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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