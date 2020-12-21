رابطة الأبطال (الدور التمهيدي الثاني-ذهاب) شباب بلوزداد- غور ماهيا : الكينيون لم يصلوا بعد الى الجزائر

وأوضح شباب بلوزداد على صفحته الرسمية فايسبوك أن التحاق الوفد الكيني كان مبرمجا , يوم الاثنين على الساعة 13سا30 , قادما من الدوحة ( قطر), لكن الفريق لم يكن من ضمن المسافرين عبر الرحلة . ادارة النادي أبلغت لجنة تنظيم المنافسات للكونفدرالية الافريقية (كاف) والاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), في انتظار رد الهيئة القارية , علما ان ثلاثي التحكيم التونسي الذي سيدير المباراة, متواجد بارض الوطن منذ أمس الأحد."
وفي تصريح ادلى به رئيس غورماهيا, امبروز راشيي امس الاحد للموقع الرسمي للنادي الكيني , اكد ان فريقه تلقى الموافقة بالسفر الى الجزائر عبر الخطوط الجوية القطرية . سنبذل قصارى جهودنا للسفر الى الجزائر".
واضاف : " بسبب غلق المجال الجوي الجزائري , طلبنا من الكاف , تغيير مكان اقامة المباراة الي بلد اخر من شمال افريقيا ولم نتلق اي رد بهذا الخصوص."
وتقام مقابلة الاياب في 5 او 6 يناير 2021 بنيروبي.