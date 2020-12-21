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جيدو/ البطولة الافريقية أكابر : هدفنا كان حصد أكبر عدد من الميداليات وهو ما تحقق"

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 17:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
جيدو/ البطولة الافريقية أكابر : هدفنا كان حصد أكبر عدد من الميداليات وهو ما تحقق&quot;

الجزائر - أنهى المنتخب الوطني للجيدو مشاركته في منافسات الطبعة ال 41 لبطولة افريقيا للعبة بانتناناريفو ( مدغشقر), برصيد, ست ميداليات ( ذهبية, 3 فضيات وبرونزيتان) في الفردي  و" خاصة حصاد وفير من النقاط ", تحسبا للتأهل الى الالعاب الاولمبية بطوكيو-2020 , حسبما أفاد به المدير الفني الوطني, سليم بوبطبشة.

وعادت الميدالية الذهبية الى المصارعة, آمينة بلقاضي (-63 كلغ), الفضية الى صونيا اصلاح (+ 78 كلغ), عبد الرحمان بن عمادي (-90 كلغ), محمد صفيان بلرقعة (+100كلغ) والبرونز, لفتحي نورين ( -73 كلغ) وكوثر وعلال (-78 كلغ).

وصرح بو طبشة ل"واج" قائلا: " تحصلنا على ست ميداليات لستة مصارعين مشاركين , منهم اربعة نشطوا منازلات نهائية. كل المصارعون  حصدوا نقاطا: 700 لبلقاضي, 490 لأصحاب الفضيات و350 بالنسبة للمركز الثالث. لقد حققنا الهدف ", مشيرا في هذا الشأن, الى ان مردود الحكم لم يكن في المستوى خلال منازلة نصف النهائي بين فتحي نورين والمغربي احمد المزياتي صاحب الفضية.

وعن المستوى الفني للبطولة الذي اعتبره الملاحظون "ضعيفا" , اعترف المدير  الفني الوطني للهيئة الفدرالية ان المشاركة بصفة عامة كانت ضعيفة, لكن كانت هناك "نوعية , حيث ان الاحسن في كل فئة بالقارة الافريقية كان حاضرا, والفائزين سيحصلون على ترتيب لابأس به في التصنيف الاولمبي. المستوى الذي ظهر بن عمادي يؤهله لان يكون بطل افريقيا."

ومن بين الاسباب التي اثرت على نتائج بعض المصارعين  الجزائريين , التحضير, الذي لم يكن " ملائما", حسب التقني الجزائري , قائلا: "بتربص واحد أجراه عدد من الرياضيين جراء جائحة كوفيد- 19 وتحضيرات محلية متأخرة , ليس بوسعنا ان ننتظر مردودا جيدا , بالمقارنة مع المصريين الذين استفادوا من تربص لمدة شهر بأوزبكستان او المغاربة الذين شاركوا في دورة الغراند شلام ببودابست."

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ونوه المدير الفني الوطني بتأهل  خمسة مصارعين جزائريين لماستر الدوحة ( 7-14 يناير 2021) وهي دورة مفتوحة فقط للمصارعين ال36 العالميين الاوائل في كل فئة . ويتعلق الامر عند الرجال ببن عمادي ( ال31)ونورين ( ال34) ولدى السيدات بلقاضي (ال32), وعلال ( ال32) و عسلة ( ال31).

واشار بو طبشة الى ان " التأهل يضمن لوحده 200 نقطة , على الرياضيين اذا ما طمحوا الى التأهل لأولمبياد- 2020 ان يكونوا حاضرين في بقية الدورات المدرجة في رزنامة الاتحادية الدولية للجيدو, حيث بقيت الكثير من النقاط على البساط ."

وحسب الترتيب الاولمبي الاخير,  -المُحين بعد البطولة الافريقية التي اختتمت امس الاحد-, يملك ممثلو الجزائر كامل الحظوظ للتـأهل الى موعد طوكيو- 2021 .

وافاد ذات المسؤول ان المنتخب الوطني بقي له البطولة الافريقية 2021 بالمغرب والمصارعين الذين لم يسعفهم الحظ في موعد أنتناناريفو , ستكون لهم فرصة اخرى للاستدراك ويشاركون بعد ذلك في مونديال المجر ( يونيو-2021) , بمجموع 12 منافسة في رزنامة الاتحادية الدولية للعبة".

وابدى بوطبشة "تفاؤله في الاخير بحظوظ الجيدو الجزائري في التواجد في محفل طوكيو ."

آخر تعديل على الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 17:20
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جيدو/ البطولة الافريقية أكابر : هدفنا كان حصد أكبر عدد من الميداليات وهو ما تحقق"
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 17:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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