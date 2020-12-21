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دورة اتحاد شمال إفريقيا (-20 سنة) : الجزائر تنهزم أمام ليبيا (0-1) وتخرج من المنافسة

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 16:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
دورة اتحاد شمال إفريقيا (-20 سنة) : الجزائر تنهزم أمام ليبيا (0-1) وتخرج من المنافسة

تونس - أقصي المنتخب الجزائري لأقل من 20 من منافسات دورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم, إثر انهزامه أمام منتخب ليبيا بنتيجة 0-1 (الشوط الأول: 0-1), يوم الاثنين, بملعب "هادي النيفر" بالعاصمة تونس, لحساب الجولة الثالثة للمنافسة المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا-2021 بموريتانيا.

و وقع المدافع الجزائري خليل بارة في المحظور, إثر تسجليه هدف اللقاء الوحيد ضد مرماه (د 17), مهديا الفوز للمنتخب الليبي.

وعقب هذه النتيجة السلبية, أقصي "الخُضر" من المنافسة, بعد تعادل ضد تونس وهزيمتين ضد المغرب (0-1) وليبيا (0-1) تواليا.

وبهذا يصل أواسط الجزائر إلى نهاية المغامرة بهذه الدورة وتضييع هدف نيل إحدى التأشيرتين المؤهلتين إلى العرس القاري.

وخلال المقابلة الثانية لهذه الجولة الثالثة, تعادل منتخب تونس مع نظيره المغربي (0-0), بملعب "حمادي العقربي" برادس (تونس العاصمة).

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وفي ختام الجولة الثالثة, ارتقت ليبيا إلى صدارة الترتيب بمجموع 6 نقاط, متبوعة بتونس (5 ن), والمغرب (4 ن), في حين تتذيل الجزائر سلم الترتيب بنقطة وحيدة, حيث لن تواجه في الجوبة الأخيرة منتخب مصر, الذي فضل الانسحاب من الدورة إثر اكتشاف عديد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بصفوف فريقه.

وتجري هذه المنافسة الإقليمية على شكل بطولة مصغرة حيث سيضمن الرائد والوصيف تأشيرة الصعود إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا-2021 بموريتانيا والتي ستعرف مشاركة 12 منتخبا.

بالإضافة إلى البلد المضيف, تأهلت تسعة  منتخبات رسميا لكأس أمم إفريقيا-2021 لأقل من 20 سنة بموريتانيا (14 فبراير-4 مارس), ويتعلق الأمر بغامبيا و أوغندا وتنزانيا و الموزمبيق و ناميبيا و غانا و بوركينا فاسو, إفريقيا الوسطى والكاميرون.

آخر تعديل على الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 17:11
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دورة اتحاد شمال إفريقيا (-20 سنة) : الجزائر تنهزم أمام ليبيا (0-1) وتخرج من المنافسة
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 16:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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