كرة السلة/ القسم الممتاز : برمجة إجتماع بين الاتحادية و الأندية يوم 30 ديسمبر عن بعد

وأوضح بيان الاتحادية ما يلي: "سنعالج خلال هذا الاجتماع تدابير الاستئناف وتحضير البروتوكول الصحي للعودة إلى التدريبات والمنافسة".
وأضاف المصدر ذاته: "يتوجب على كل ناد تعيين مسؤول طبي (طبيب أو طبيب العلاج الطبيعي), سيتكفل بمتابعة واحترام التدابير التي يتضمنها البروتوكول الصحي, والتي أوصت بها اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة كوفيد-19 والمركز الوطني لطب الرياضة".
وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة قد قررت شهر يوليو الفارط, تفعيل خيار الموسم الأبيض "دون لقب ودون صعود ودون سقوط", بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف من تعليق المنافسات بالجزائر, بسبب جائحة كورونا فيروس.