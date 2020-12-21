Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة السلة/ القسم الممتاز : برمجة إجتماع بين الاتحادية و الأندية يوم 30 ديسمبر عن بعد

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 15:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

الجزائر- تنظم الاتحادية الجزائرية لكرة السلة, يوم الأربعاء 30 ديسمبر, إجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع أندية القسم الممتاز, لمناقشة استئناف المنافسة, بعد رفع القيود الصحية من طرف السلطات العمومية, وفق ما أعلنته الهيئة الفيدرالية.

وأوضح بيان الاتحادية ما يلي: "سنعالج خلال هذا الاجتماع تدابير الاستئناف وتحضير البروتوكول الصحي للعودة إلى التدريبات والمنافسة".

وأضاف المصدر ذاته: "يتوجب على كل ناد تعيين مسؤول طبي (طبيب أو طبيب العلاج الطبيعي), سيتكفل بمتابعة واحترام التدابير التي يتضمنها البروتوكول الصحي, والتي أوصت بها اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة كوفيد-19 والمركز الوطني لطب الرياضة".

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة قد قررت شهر يوليو الفارط, تفعيل خيار الموسم الأبيض "دون لقب ودون صعود ودون سقوط", بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف من تعليق المنافسات بالجزائر, بسبب جائحة كورونا فيروس.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة السلة/ القسم الممتاز : برمجة إجتماع بين الاتحادية و الأندية يوم 30 ديسمبر عن بعد
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 15:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.21

الجزائر تطالب باسترجاع أرشيفها "الكامل" من فرنسا ولا يمكن محو الماضي لبناء علاقات متوازنة

20.12.21

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي

20.12.21

كرة السلة/ القسم الممتاز : برمجة إجتماع بين الاتحادية و الأندية يوم 30 ديسمبر عن بعد

20.12.21

إسماعيل شرقي : هناك اجماع على أن اتفاق السلم هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في مالي

20.12.21

هاتف نقال : 22ر45 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث لسنة 2020 في الجزائر

20.12.21

ربط 12 معهدا لتكوين الأئمة بالشبكة العنكبوتية و رقمنة مائة مخطوط

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.17

امتحانات وطنية: الوزارة حريصة على تحسين ظروف إجراء امتحان البكالوريا في الجنوب

20.12.19

الرئيس تبون ينتهج أسلوبا جديدا في الاتصال مع الصحافة و المجتمع

20.12.17

سطيف: اختتام فعاليات برنامج الدعم المقدم من طرف الأمم المتحدة في جانبه الخاص بمكافحة…

20.12.18

الإذاعة الجزائرية: يوم مفتوح حول تنمية مناطق الظل

20.12.17

مخطط استثنائي للتقويم البيداغوجي في التعليم المتوسط

20.12.16

المخزن يشن حملة قذرة ضد الاعلاميين المعارضين