كأس الكونفدرالية (الدور الأول - ذهاب) : شبيبة القبائل و وفاق سطيف من أجل العودة بنتيجة إيجابية

الجزائر - يدخل ناديا شبيبة القبائل و وفاق سطيف غمار منافسة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم يومي الثلاثاء (سا 30ر15) و الأربعاء (سا 00ر15) بمواجهة اتحاد الدرك (النيجر) و رونيسانس (التشاد) على التوالي، حيث يطمحان في تسجيل بداية موفقة من أجل ضمان تأشيرة خوض الدور السادس عشر مكرر.

بالنسبة لشبيبة القبائل، المعفاة من الدور التمهيدي، ستلعب اللقاء من أجل تأكيد صحوتها بعد فوزها يوم الجمعة الفارط خارج قواعدها أمام أولمبي الشلف (2-0) ضمن الجولة الرابعة من بطولة الرابطة الأولى.

وستعرف تشكيلة الشبيبة غياب وسط الميدان عبد الصمد بونوة الذي اعفاه الطاقم الفني من السفرية احتياطا و الحارس ماستن بشكير المصاب بفيروس كورونا.

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و رغم أن اللقاء يبدو في المتناول على الورق بالنسبة لممثل الجزائر، إلا أن المضيف يتواجد في صحة جيدة بالبطولة المحلية حيث يحتل المرتبة الأولى برصيد 19 نقطة من أصل 21 ممكنة.

يذكر أن اتحاد الدرك تأهل على حساب ييلين أولمبيك المالي في المواجهة المزدوجة (الذهاب: 1-1، الاياب: 1-0).

وسيدير هذا اللقاء طاقم تحكيم من نيجيريا، يقوده كوادري أولولاد أديبيمبي وبمساعدة مواطنيه عبد المجيد أولاد وبيتر إيغيغي أغوي.

من جهته، يلاقي وفاق سطيف، المعفى بدوره من الدور التمهيدي، مضيفه رونيسانس التشادي و عينه على "الزاد الكامل" من أجل مواصلة مشاور 19 مباراة دون خسارة في كل المنافسات.

وسيعمل "النسر الأسود" السطايفي -الذي لم ينهزم منذ 30 نوفمبر 2019 ومتصدر بطولة الرابطة الأولى- على الحفاظ على نفس الديناميكية و الاطاحة بمضيفه رونيسانس الذي تأهل على حساب النادي الغيني كمسار (الذهاب: 0-0، الإياب: 1-0).

وتحسبا لهذا اللقاء، استدعى مدرب وفاق سطيف، التونسي نبيل الكوكي، 26 لاعبا مع تسجيل غياب بعض الركائز على غرار المهاجم الحبيب بوقلمونة (الغائب منذ عدة أسابيع)، الحارس بركي خيري والمدافع حسين لعريبي بسبب الاصابة.

وسيدير هذا اللقاء طاقم تحكيم من افريقيا الوسطى بقيادة كوليسالا مبانغي أندري ومساعدة مواطنيه جوزبين لوكنر مالونغا و ويلفريد أوريا.

وسيخوض وفاق سطيف و شبيبة القبائل مباراتي الاياب يوم 5 أو 6 يناير 2021.

برنامج المقابلات

برنامج مباريات الدور الأول (ذهاب) من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء (بتوقيت الجزائر).

الثلاثاء 22 ديسمبر:

الأمل عطبرة (السودان) - نادي ساليتاس (بوركينا فاسو) 00ر14

اتحاد المنستير (تونس) - اهلي طربلس (ليبيا) 00ر14

نادي ستارز (زامبيا) - اتحاد دو سونغو (الموزمبيق) 00ر14

ساغرادا ايسبيرونس (انغولا) - اورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا) 00ر15

اتحاد الدرك (النيجر) - شبيبة القبائل (الجزائر) 30ر15

الاتحاد (ليبيا) - نادي بيراميدس (مصر) 00ر17

عرب كونتراكتور (مصر) - النجم الساحلي (تونس) 00ر17

الأربعاء 23 ديسمبر:

جمعية كيغالي (رواندا) - نادي كامبالا سيتي (اوغندا) 00ر14

غرين إيغل (زامبيا) - كوتونو سبور (الكاميرون) 00ر14

نادي نامونقو (تانزانيا) - الهلال عبيد (السودان) 00ر15

برافوز دو ماكيز (انغولا) - موتيما بيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 00ر15

رونيسانس (التشاد) - وفاق سطيف (الجزائر) 00ر15

بلومفونتين سلتيك (جنوب افريقيا) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) 00ر17

تفرغ زينة (موريتانيا) - نهضة بركان (المغرب) 00ر17

جمعية جراف داكار(السنغال) - نادي سان بيدرو (كوت ديفوار) 00ر18

الاتحاد الرياضي البيضاوي (المغرب) - نادي المدرسة العليا للإدارة و الاقتصاد (البنين) 00ر20

ملاحظة : برمج الإياب يومي 5 و 6 يناير 2021.