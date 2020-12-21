النادي الهاوي لمولودية وهران: الرئيس الجديد يلتزم بإعادة بعث ثلاثة فروع ''في أقرب الآجال''

وهران - التزم الرئيس الجديد للنادي الهاوي لمولودية وهران، محمد بن سنوسي، بإعادة بعث ثلاثة فروع رياضية مع تعزيز فرع كرة اليد، الوحيد الذي نجا من الاندثار في السنوات الماضية.

وصرح بن سنوسي، الذي انتخب مساء أمس الأحد على رأس النادي الهاوي للمولودية، ل/وأج بأنه يسعى لإعادة بعث فروع ألعاب القوى والسباحة وكرة السلة "في أقرب الآجال".

وقال في هذا الشأن : "ناد كبير مثل مولودية وهران عليه أن يستعيد أمجاده في مختلف الاختصاصات الرياضية، وهو الأمر الذي يمر حتما بإعادة الاعتبار لعدة فروع اختفت منذ عدة سنوات لأسباب مختلفة، على غرار السباحة و ألعاب القوى وكرة السلة".

ويسير النادي الهاوي فرعا واحدا فقط، والأمر يتعلق بفرع كرة اليد بعدما التحق فرع كرة القدم بالشركة الرياضية للنادي إثر تطبيق الاحتراف في الكرة الجزائرية في صائفة 2010.

وبخصوص فرع كرة اليد، فإن ذات المسؤول وعد بمنحه "أهمية قصوى"، سيما و أن فريق الأكابر، الذي يملك سجلا ثريا بالألقاب الوطنية والدولية، في الطريق الصحيح للعودة إلى القسم الممتاز بعدما تصدر مجموعته في القسم الأول قبل توقف المنافسات الرياضية في مارس المنصرم.

وفضلا عن هذه المشاريع، برمج خليفة الطيب محياوي، الذي يترأس مجلس إدارة الشركة الرياضية للمولودية منذ أغسطس المنصرم، إعادة تهيئة مقر النادي الهاوي، الواقع بشارع "عبان رمضان" بوسط مدينة وهران، والذي يتواجد في حالة مزرية منذ عدة سنوات، على حد تعبيره.

وأضاف نفس المسؤول أن النادي الهاوي، الذي يملك أغلبية أسهم الشركة الرياضية، "سيعمل بالتنسيق الكامل مع هذه الأخيرة من أجل إلحاق فريق كرة القدم بشركة اقتصادية"، مؤكدا بأن إنشاء أكاديمية لكرة القدم من بين أولوياته أيضا.

جدير بالذكر أن بن سنوسي (64 سنة)، الذي شغل منصب نائب الرئيس في المكتب التنفيذي المنتهية عهدته، قد انتخب على رأس النادي الهاوي بحصوله على 44 صوتا مقابل 42 لمنافسه الوحيد في السباق بارودي بللو، وذلك خلال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت بدار الشباب ''مفلاح عواد'' بوهران.