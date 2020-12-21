رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم: مولودية الجزائر-النادي الصفاقسي يوم 28 ديسمبر بملعب 5 جويلية

وتأهل فريق مولودية الجزائر على حساب نادي بوفل دي بورغو البنيني في المواجهة المزدوجة (ذهاب 1-1، إياب 5-1)، بينما تأهل النادي الصفاقسي التونسي بعد فوزه على نادي ملانديغ (زنجبار) ذهابا و ايابا (5-0 و 3-1).
وكان من المفروض إجراء لقاء الذهاب للدور الأول في 22 أو 23 ديسمبر، قبل أن يتم تأجيله بسبب إعادة برمجة مباراة مولودية الجزائر - بوفل دي بورغو التي كانت مقررة آنفا يوم 4 ديسمبر كون النادي البنيني لم يتنقل إلى الجزائر العاصمة، متحججا بانعدام الرحلات الجوية جراء غلق المجال الجوي الجزائري تفاديا لتفشي فيروس كورونا.
للتذكير، فإن الممثل الثاني للكرة الجزائرية في منافسة رابطة الأبطال، شباب بلوزداد، قد تأهل كذلك للدور الأول للمنافسة الإفريقية الأبرز، حيث سيواجه غور ماهيا الكيني يوم الأربعاء بملعب 5 جويلية في لقاء الذهاب، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 5 أو 6 يناير 2021 بنيروبي.