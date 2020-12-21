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النادي الهاوي لمولودية وهران : انتخاب محمد بن سنوسي رئيسا جديدا

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 08:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

وهران - انتخب محمد بن سنوسي رئيسا جديدا للنادي الهاوي لمولودية وهران خلال الجمعية العامة الانتخابية التي عقدت مساء يوم الأحد بوهران.

وتحصل بن سنوسي (64 سنة)، الذي شغل منصب نائب رئيس النادي الهاوي في المكتب المسير خلال العهدة الأولمبية السابقة، على 44 صوتا متقدما بصوتين اثنين فقط على منافسه الوحيد في السباق بارودي بللو، المدير الرياضي لفريق كرة القدم الموسم الفارط.

ويخلف الرئيس الجديد للنادي الهاوي للحمراوة، الطيب محياوي الذي يرأس منذ أغسطس المنصرم مجلس إدارة الشركة الرياضية للنادي الوهراني المشرفة على شؤون فريق كرة القدم.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة العادية للنادي الهاوي للمولودية، التي انعقدت الأسبوع المنصرم، عرفت مصادقة أعضائها على الحصيلة الأدبية للرئيس المنتهية عهدته، الطيب محياوي ومكتبه، فيما رفض التقرير المالي.

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النادي الهاوي لمولودية وهران : انتخاب محمد بن سنوسي رئيسا جديدا
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 08:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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