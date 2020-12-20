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يخوض المنتخب الجزائري دون 17 عاما : نحو اجراء مباراتين وديتين مع السنغال

  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 18:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
يخوض المنتخب الجزائري دون 17 عاما : نحو اجراء مباراتين وديتين مع السنغال

الجزائر- من المتوقع ان يخوض المنتخب الجزائري دون 17 عاما لكرة القدم مباراتين وديتين ضد نظيره السنغالي يومي 26 و 28 ديسمبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة), حسب ما أعلنت عنه يوم الأحد الاتحادية الجزائرية (فاف) على موقعها الرسمي.

و تندرج المباراتان في إطار التحضيرات لدورة اتحاد شمال إفريقيا لهذا الصنف العمري, المقررة شهر يناير المقبل بالجزائر و المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم-2021 لهذا الصنف التي ستجري مرحلتها النهائية في شهر مارس بالمغرب.

و تبقى الفاف في انتظار تأكيد الطرف السنغالي لإجراء المباراتين الوديتين.

و سيدخل لاعبو المدرب محمد لاسات في تربص مغلق, اعتبارا من يوم الاثنين بسيدي موسى يدوم إلى غاية 28 ديسمبر بحضور 31 لاعبا من بينهم 16 ينشطون بمختلف البطولات الأجنبية.

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 فيما يلي قائمة ال31 لاعبا: 

اتحاد الجزائر:حمزة بوعلام

أكاديمية الفاف: عبد العزيز بومنقوش - صلاح الدين زاوي - ونيس بوزحزح

شبيبة الساورة: عبد الحق خوماني

شباب بلوزداد: فؤاد حنفوق - براهيم بلاس

جمعية الشلف: براهيم الخليل شردودي

نادي بارادو: عبد الغني لعلام - محمد عبد العزيز مالك - أنس قارات - رفيق معتز زيماش

شبيبة القبائل: لحلو أخريب

دفاع تاجنانت: عبد الرزاق مهرة

سريع غليزان: زين الدين بن أحمد

سانت إيتيان/فرنسا: نوهم عبد اللاوي

أولمبيك ليون/فرنسا: محمد أمين عيد - لاغا ينيس علامدون

رامس/فرنسا: ينيس بغدادي - يونس حاجي محمد

اتحاد أورليان/فرنسا: أمين بوكموش

كوينز بارك رانجرس/انجلترا: آدم دوقي

اولمبيك مرسيليا سابقا/فرنسا: ريان ختير - عمران موساوي

نادي ماتز/فرنسا: كراوش ريان مهدي

نادي سوشو/فرنسا: محند مقران بونيسي

مونت روج 92/فرنسا: ندير محيوس

نادي آميان/فرنسا: جبريل نوتباري - أنيس ووشواش

نادي قانقون/فرنسا: ماسيل وزالي

نادي تولوز/فرنسا: زولياني إيدي إيفان.

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يخوض المنتخب الجزائري دون 17 عاما : نحو اجراء مباراتين وديتين مع السنغال
  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 18:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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